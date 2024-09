Rezort diplomacie USA poprel správy o vyhostení čínskeho konzula

Washington 5. septembra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v noci na štvrtok poprelo medializované správy o vyhostení čínskeho generálneho konzula v New Yorku, ako to tvrdila guvernérka rovnomenného amerického štátu Kathy Hochulová.



Podľa medializovaných správ Hochulová uviedla, že k vyhosteniu čínskeho diplomata Chuang Pching údajne došlo v súvislosti s obvinením zo špionáže v prospech Pekingu, ktoré sa týka Lindy Sunovej - dlhoročnej poradkyne guvernérky Hochulovej.



"Nedošlo k žiadnemu vyhosteniu," povedal vo štvrtok novinárom vo Washingtone hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Dodal, že "podľa toho, čo vieme, výmena na poste čínskeho generálneho konzula v New Yorku sa odohrala v rámci pravidelnej plánovanej diplomatickej rotácie v auguste". Generálny konzul "opustil svoj post, ale nebol vyhostený," zdôraznil Miller.



Voči Sunovej, ktorá bola aj poradkyňou Hochulovej predchodcu Andrewa Cuoma, vzniesol v utorok federálny súd v New Yorku celý rad obvinení - od neregistrovania sa ako zahraničný agent až po vízové podvody a pranie špinavých peňazí.



Agentúra AP pripomenula, že zákony USA vyžadujú, aby sa jednotlivci konajúci v mene alebo v záujme cudzích krajín alebo politických strán registrovali ako zahraniční agenti.



Sunová to nikdy neurobila. Podľa prokuratúry táto naturalizovaná Američanka narodená v Číne "aktívne tajila, že koná na príkaz, žiadosť alebo pokyn" čínskych vládnych úradníkov a predstaviteľov.



Federálna prokuratúra v Brooklyne napr. ozrejmila, že Sunová počas práce pre vládu štátu New York vyvíjala aktivity, ktorými bránila stretnutiam predstaviteľov taiwanskej vlády s newyorskými úradníkmi, a snažila sa aj zaistiť návštevu vysokopostaveného predstaviteľa štátu New York v Číne.



Americké úrady tvrdia, že výmenou za to Sunová dostala od Číny milióny dolárov, ktoré umožnili jej i jej manželovi Christopherovi Hu žiť vo veľkom štýle. Využili ich aj na kúpu nehnuteľností na polostrove Long Island (za 4,1 milióna dolárov) a na Havaji (za 2,1 milióna dolárov), ako aj na nové auto značky Ferrari. Medzi ďalšie darčeky patrili aj luxusné jedlá.



Manželia Sunová a Hu v utorok pred súdom svoju vinu popreli a boli prepustení na kauciu pod podmienkou, že nebudú v kontakte s čínskou diplomatickou misiou.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že o prípade Sunovej a Hua nevie, ale varovalo pred akoukoľvek "zlomyseľnosťou alebo ohováraním Číny".



Agentúra Reuters dodala, že justícia a polícia Spojených štátov pravidelne preverujú podozrenia, ktorých cieľom je odhaliť úradníkov, často s dvojakým občianstvom alebo naturalizovaných Američanov, ktorí pracujú v prospech iných krajín, najmä Číny.



Voči samotnej guvernérke Hochulovej žiadne obvinenia vznesené neboli. Jej úrad ukončil s Lindou Sunovou pracovný pomer v marci 2023 po tom, ako zistil porušenia predpisov.