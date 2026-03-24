Utorok 24. marec 2026
Rezort diplomacie: USA stále zvažujú, ako testovať jadrové zbrane

.
Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

DiNanno zopakoval obvinenia USA, že Rusko a Čína vykonali podzemné testovacie jadrové výbuchy, čo Moskva a Peking popierajú a niektorí experti spochybňujú, píše Reuters.

Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že Spojené štáty naďalej zvažujú, ako vykonať príkaz prezidenta Donalda Trumpa na obnovenie testovania jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť Thomas DiNanno povedal senátnemu výboru pre zahraničné vzťahy, že doposiaľ sa nekonali žiadne rokovania o uskutočnení atmosférických jadrových testov. USA nepodnikli takýto test zbraní od roku 1962. DiNanno však nevylúčil obnovenie podzemných testov nukleárnych zbraní, pričom posledný sa v Spojených štátoch uskutočnil v roku 1992.

„Neprijali sme žiadne konkrétne rozhodnutie o tom, ako by mal takýto testovací program vyzerať,“ ozrejmil predstaviteľ. Trump vydal usmernenie na obnovenie testov jadrových zbraní ešte v októbri, pripomína Reuters.

DiNanno zopakoval obvinenia USA, že Rusko a Čína vykonali podzemné testovacie jadrové výbuchy, čo Moskva a Peking popierajú a niektorí experti spochybňujú, píše Reuters. „Toto vytvára pre Spojené štáty neprijateľnú nevýhodu, pretože netestujú,“ dodal.
.

Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome