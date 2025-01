Rezort diplomacie USA vydal príkaz na pozastavenie zahraničnej pomoci

Washington 25. januára (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok podľa agentúry AP nariadilo pozastavenie takmer všetkej zahraničnej pomoci. Výnimkou by mala byť humanitárna potravinová pomoc a vojenská podpora pre Izrael a Egypt, informuje TASR.



Rozhodnutie by znamenalo zastavenie mnohých projektov financovaných USA v hodnote miliárd dolárov na podporu zdravotníctva, vzdelávania, rozvoja, odbornej prípravy, boja proti korupcii, bezpečnostnej pomoci a ďalších aktivít po celom svete.



Podľa AP je tento krok ministerstva zrejme len naplnením sľubu novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, že zastaví všetky zahraničné výdavky, ktoré sú v rozpore s americkými záujmami. Nariadenie schválil nový šéf diplomacie Marco Rubio. Usmernenia zastavujú väčšinu existujúcich grantov zahraničnej pomoci na nasledujúce približne tri mesiace. V nasledujúcich týždňoch by sa mala skúmať ich efektívnosť a súlad s americkou zahraničnou politikou.



Nariadenie by sa nemalo týkať Izraela a Egyptu. Nič nenasvedčuje tomu, že by podobná výnimka umožnila vojenskú pomoc Ukrajine.



Rozhodnutím sa tiež pozastavuje pomoc pre núdzové potravinové programy, ako napríklad tie, ktoré pomáhajú nakŕmiť milióny ľudí vo vojnou zmietanom Sudáne. Rozhodnutie podľa AP sklamalo najmä humanitárnych pracovníkov, pretože neobsahuje konkrétne výnimky pre programy na záchranu života, ako sú kliniky a očkovanie detí v rozvojových krajinách - napríklad celosvetovo uznávaný program na boj proti HIV.



Niektoré projekty pomoci začali v piatok navečer dostávať prvé príkazy na zastavenie prác. Viaceré popredné humanitárne organizácie si rozhodnutie vysvetľujú ako okamžitý príkaz na zastavenie prác na pomoci financovanej USA, uviedol bývalý vysoký predstaviteľ Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj. Mnohé z nich podľa neho okamžite ukončia svoju činnosť, aby im nevznikli ďalšie náklady.



Spojené štáty poskytujú viac zahraničnej pomoci na celom svete ako ktorákoľvek iná krajina a v roku 2023 na ňu vyčlenili približne 60 miliárd dolárov.