< sekcia Zahraničie
Rezort diplomacie v ČR vyzýva svojich občanov v Izraeli na opatrnosť
Reaguje tak na možnú eskaláciu konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR.
Autor TASR
Praha/Tel Aviv 27. februára (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyzvalo občanov ČR v Izraeli na zvýšenú opatrnosť. Reaguje tak na možnú eskaláciu konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR.
„V súvislosti s možnou eskaláciou konfliktu medzi USA a Iránom môže dôjsť k zhoršeniu bezpečnostnej situácie na území Izraela. Odporúčame českým občanom dbať počas pobytu na zvýšenú opatrnosť, sledovať miestne médiá a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek,“ napísal český rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
Americký prezident Donald Trump sa v utorkovom prejave o stave Únie stručne dotkol aj možného útoku na Irán a zdôraznil, že hoci uprednostňuje diplomatické riešenie, nedovolí Teheránu získať jadrové zbrane. Izrael patrí k najväčším spojencom USA v regióne, čo zvyšuje riziko jeho zapojenia sa do prípadnej vojny s Iránom.
„V súvislosti s možnou eskaláciou konfliktu medzi USA a Iránom môže dôjsť k zhoršeniu bezpečnostnej situácie na území Izraela. Odporúčame českým občanom dbať počas pobytu na zvýšenú opatrnosť, sledovať miestne médiá a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek,“ napísal český rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
Americký prezident Donald Trump sa v utorkovom prejave o stave Únie stručne dotkol aj možného útoku na Irán a zdôraznil, že hoci uprednostňuje diplomatické riešenie, nedovolí Teheránu získať jadrové zbrane. Izrael patrí k najväčším spojencom USA v regióne, čo zvyšuje riziko jeho zapojenia sa do prípadnej vojny s Iránom.