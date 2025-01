Rezort financií USA uvalil sankcie v súvislosti s hackerskými útokmi

Washington 18. januára (TASR) - Ministerstvo financií USA v piatok uvalilo sankcie na údajného hackera Jin Kche-čchena a spoločnosť, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou Sichuan Juxinhe Network Technology Co. Urobilo tak na základe obvinení subjektov z podieľania sa na hackerských útokoch zacielených na americké telekomunikačné spoločnosti, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Čínska hackerská skupina nazývaná Salt Typhoon (Soľný tajfún) pri útoku podľa všetkého odhalila čínskym špiónom veľké množstvo záznamov o hovoroch Američanov. Hackeri v niektorých prípadoch údajne zachytili aj rozhovory medzi významnými americkými politikmi a vládnymi predstaviteľmi. Viacerí poslanci hackerské útoky označili za najhoršie v histórii USA.



Ministerstvo financií vo svojom vyhlásení označilo Sichuan Juxinhe Network Technology Co. za hackerskú spoločnosť so silnými väzbami na čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti. Zároveň uviedlo, že hacker Jin Kche-čchen bol napojený na spomínané ministerstvo. Podľa USA sa podieľal aj na nedávnom útoku na ministerstvo financií.



"Ministerstvo financií bude aj naďalej uplatňovať svoje právomoci, aby vyvodilo zodpovednosť voči škodlivým kybernetickým aktérom, ktorí útočia na amerických občanov, naše spoločnosti a vládu Spojených štátov, a to vrátane tých, ktorí sa zamerali na ministerstvo," uviedol vo vyhlásení námestník ministra financií Adewale Adeyemo.



Jin Kche-čchen a ani spoločnosť Sichuan Juxinhe Network Technology Co. LTD nemôžu na základe sankcií uskutočňovať obchodné transakcie v USA.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo. Peking však zvyčajne odmieta zodpovednosť za kybernetické špionážne útoky, pripomína Reuters.