Rezort financií: Vojna s Iránom stála Izrael 35 miliárd šekelov
Autor TASR
Tel Aviv 12. apríla (TASR) — Vojna s Iránom stála Izrael doteraz približne 35 miliárd šekelov (takmer 9,9 miliardy eur). Vyplýva to z predbežného odhadu ministerstva financií zverejneného v nedeľu. Informoval o tom portál Times of Israel.
Prevažnú časť nákladov tvorí odhadovaných 22 miliárd šekelov (okolo 6,2 miliardy eur) vyčlenených pre ozbrojené sily (IDF), ministerstvo obrany, ministerstvo národnej bezpečnosti a ďalšie bezpečnostné zložky. Táto suma už bola zahrnutá do výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2026 pre ministerstvo obrany.
Na 12 miliárd šekelov sa odhadujú celkové výdavky na kompenzačné programy za priame škody spôsobené raketami, výpadky výroby v podnikoch a neplatené voľno pre zamestnancov.
Ďalšia miliarda šekelov (okolo 3,4 miliardy eur) bola vynaložená na chod nemocníc, civilnú ochranu a výdavky pre ministerstvo sociálnych vecí.
Minister financií Bezalel Smotrič v tejto súvislosti konštatoval, že kľúčovým faktorom úspechu vojenskej operácie voči Iránu bolo fungovanie ministerstva financií a zodpovedné riadenie ekonomiky krajiny.
