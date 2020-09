Rezort justície žiada súd o likvidáciu strany Putinovho príbuzného

Moskva 22. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti sa obrátilo na najvyšší súd so žiadosťou o likvidáciu strany Ľudia proti korupcii, ktorej šéfuje Roman Putin. S odvolaním sa na najvyšší súd o tom v utorok informovala agentúra Interfax.



Roman Putin je podľa ruských médií druhostupňovým synovcom ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ministerstvo zaslalo svoju žiadosť na najvyšší súd v utorok. Termín rozhodovania v tejto veci zatiaľ nebol stanovený.



Na webovej stránke ministerstva spravodlivosti sa uvádza, že strana bola založená v roku 2013. Podnikateľ Roman Putin sa k nej pridal 21. júna 2020 a v júli sa stal jej predsedom.



Roman Putin je synom Igora Putina, bratranca súčasného ruského prezidenta. Roman Putin, ktorý — podobne ako ruský prezident — pôsobil v štruktúrach ruskej tajnej služby FSB, bol v roku 2012 vymenovaný za poradcu guvernéra Novosibirskej oblasti, ale o rok neskôr ho prepustili. Neskôr sa venoval podnikaniu, a to aj v zahraničí.



V roku 2014 v Londýne založil spoločnosť Putin Consulting Ltd., ktorá čoskoro zmenila svoj názov na Putin Konsalting a presťahovala sa do Ruska. Ruská akademická nadácia na čele s Romanom Putinom predtým navrhla obmedziť určitým kategóriám mladých odborníkov možnosti cestovania do zahraničia.



Na jar tohto roku Roman Putin oznámil, že zakladá politickú stranu, a to na báze hnutia Ľudia činu, a chce s ňou ísť do volieb do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Táto strana sa mala profilovať ako pravicový konzervatívny subjekt, ktorého hlavným účelom bude ochrana záujmov podnikateľov.



Napokon však Roman Putin vstúpil 21. júna do strany Ľud proti korupcii a na jej júlovom zjazde sa stal jej "lídrom a predsedom". Táto strana o sebe na svojom webe uvádzala, že bola založená s cieľom "legálne bojovať proti dôsledkom a predovšetkým proti príčinám korupcie" v Rusku a urobiť z Ruska "silný, dynamicky sa rozvíjajúci štát".