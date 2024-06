Rezort obrany: Informovať o témach ohľadom DCA je teraz predčasné

Bratislava 29. júna (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR považuje v súčasnosti za predčasné informovať o konkrétnych témach, ktorých by sa mohli týkať možné zmeny v dohode o obrannej spolupráci SR s USA (DCA). Ako zdôvodnilo, Slovensko si za posledné mesiace v téme zmien v rámci zmluvy vybudovalo určitú pozíciu, ktorú nechce v rámci rokovacích procesov ohroziť. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia rezortu.



"MO SR nepristupuje k zmene zmluvného rámca DCA ľahkovážne. Amerických partnerov sme korektne informovali, že s niektorými časťami DCA a ich následnou praktickou interpretáciou nie sme spokojní. Americká strana je zároveň o zmenách ochotná rokovať," skonštatoval rezort.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po nástupe do funkcie informoval, že dohodu o obrannej spolupráci s USA (DCA) uzavretú v roku 2022 bude nutné upraviť. Zmluvu vtedy označil za nešťastne naformulovanú.



Dohoda upravuje napríklad využitie vojenských letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač americkými ozbrojenými silami. Mala by platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.