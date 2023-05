Rezort obrany: Ukrajina požiadala o univerzálne dokončovacie stroje

Bratislava 17. mája (TASR) - Ukrajina požiadala Ministerstvo obrany (MO) SR o univerzálne dokončovacie stroje. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Ministerstvo žiadosť posudzuje. Deklarovalo, že prípadné rozhodnutie bude plne v súlade so stavom zásob a reálnymi kapacitnými limitmi Ozbrojených síl SR.



"Slovenská republika individuálne posudzuje a vyhodnocuje každú žiadosť Ukrajiny o poskytnutie materiálnej pomoci s cieľom pokryť jej urgentné potreby. Rovnako postupujeme aj v tomto prípade," uviedlo ministerstvo v stanovisku. Ak bude vo veci prijaté rozhodnutie, bude podľa MO SR plne v súlade so stavom zásob a reálnymi kapacitnými limitmi Ozbrojených síl SR tak, aby boli zaistené ich potreby.



Ozbrojené sily SR aktuálne disponujú 27 kusmi univerzálnych dokončovacích strojov. "V rámci krízového manažmentu sú tieto stroje využívané na vykonávanie výkopových a zemných prác pri živelných pohromách všetkých druhov. Vytvárajú výborné podmienky pre rýchle a jednoduché použitie pri práci so širokou škálou materiálu. Dôležitú úlohu plnia aj vo vojenskom nasadení, pri zaistení technických prostriedkov a stavieb podporujúcich činnosť bojových jednotiek," priblížil rezort.