Rezort obrany USA ruší pre vojakov povinné očkovanie proti chrípke
Kritici považujú zmenu kurzu ministra obrany USA, ktorého mnohí považujú za náboženského fanatika, za vážnu chybu.
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany USA ruší povinné očkovanie vojakov proti chrípke, pričom tento krok objasňuje okrem iného aj náboženskými dôvodmi. „S vaším telom, vašou vierou a vaším presvedčením nemožno obchodovať,“ vyhlásil vo videoposolstve určenom vojakom šéf Pentagónu Pete Hegseth, ktorý sám seba označuje za „ministra vojny“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pre vojakov tak bude očkovanie proti chrípke v budúcnosti len voliteľné. Mení sa tým pravidlo zavedené po druhej svetovej vojne, ktorého sa doposiaľ desaťročia držali republikánske i demokratické vlády v Spojených štátoch.
„Naša nová politika je jednoduchá: Ak vy – ako americký vojak, ktorému je zverená obrana tejto krajiny – veríte, že je očkovanie proti chrípke vo vašom najlepšom záujme, môžete sa dať zaočkovať - a mali by ste. Ale nebudeme vás k tomu nútiť,“ hovorí Hegseth vo videu.
Počas pandémie COVID-19 predchádzajúca vláda podľa neho „nútila mužov a ženy v uniforme, aby si vybrali medzi svojou vierou a svojou krajinou, a to aj vtedy, keď tieto rozhodnutia nepredstavovali žiadnu hrozbu pre našu vojenskú pripravenosť.“ Táto „éra zrady“ sa teraz skončila, dodal Hegseth.
Kritici považujú zmenu kurzu ministra obrany USA, ktorého mnohí považujú za náboženského fanatika, za vážnu chybu, píše DPA. „Hegsethovo rozhodnutie je bezohľadné a ohrozuje našu vojenskú pripravenosť,“ varoval demokratický poslanec Jason Crow, ktorý kedysi bojoval v Iraku a Afganistane.
Armádny veterán Richard Ricciardi, ktorý v súčasnosti vyučuje kurzy zdravotníctva ako univerzitný profesor, pre CNN povedal: „V armáde nie je očkovanie politickým divadlom, ale slúži na ochranu vojakov. Vojaci žijú a pracujú v tesnej blízkosti, takže vírusy chrípky sa môžu rýchlo šíriť a paralyzovať inak zdravý personál.“
Od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu americká vláda opakovane popiera vedecky uznávané fakty o očkovaní, pripomenula nemecká agentúra. Účinnosť očkovania pritom spochybňuje najmä minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší. Naznačil napríklad súvislosť medzi očkovaním a autizmom – ktorú však vedci vyvrátili – a dlhodobo neodporúčal ani očkovanie proti osýpkam. Keď však počet nových infekcií prudko vzrástol na najvyššiu úroveň za posledné desaťročia, označil očkovanie za najúčinnejší prostriedok na obmedzenie epidémie.
