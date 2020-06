Rezort spravodlivosti chce súdnym príkazom zastaviť Boltonovu knihu

Washington 18. júna (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu v noci požiadalo o súdny príkaz, ktorý by zabránil vydaniu očakávanej knihy bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Johna Boltona. Informoval o tom americký denník The Washington Post.



Trumpova administratíva namieta voči tomu, že si Bolton nenechal schváliť texty knihy Bielym domom, aby sa posúdilo, či sa v nej nepíše o utajovaných skutočnostiach. Bolton pochybenie odmieta.



Už v utorok sa ministerstvo spravodlivosti obrátilo na federálny súd vo Washingtone. Trumpova administratíva požadovala, aby súd nariadil vydavateľovi knihy odloženie jej vydania dovtedy, kým neprebehne potrebná previerka celého textu.



Denník The Wall Street Journal medzitým zverejnil úryvok z knihy, ktorý popisuje, ako Trump počas minuloročného stretnutia požiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga o podporu v amerických prezidentských voľbách v novembri tohto roka.



V stredu už ministerstvo spravodlivosti požiadalo o úplný zákaz publikovania knihy. Právni experti uvádzajú, že žiadosť má iba malú šancu na úspech.



Kniha s názvom "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) mala pôvodne vyjsť už v marci, jej publikáciu vtedy zablokoval Biely dom. Aktuálne je jej vydanie naplánované na 23. júna.



Bolton, známy ako stúpenec tvrdej zahraničnopolitickej línie, skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 z dôvodu názorových nezhôd s Trumpom týkajúce sa zahraničnej politiky USA. Už vtedy avizoval, že sa mieni o svoje skúsenosti z Bieleho domu podeliť s americkou verejnosťou.