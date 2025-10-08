< sekcia Zahraničie
Rezort spravodlivosti odmieta tvrdenia Hnutia Slovensko
Bratislava/Nitra 8. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta tvrdenia Hnutia Slovensko o zákazke týkajúcej sa Krajského súdu v Nitre. Projekt na modernizáciu a dostavbu budovy sa vďaka urýchleniu prípravných aj verejných obstarávacích procesov podarilo spustiť načas a zabrániť prepadnutiu viac ako šiestich miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MS Barbora Škulová.
„Nadlimitná zákazka bola vyhlásená v máji 2025 a uzavretá za necelé štyri mesiace. Do súťaže prišlo 12 ponúk, čo potvrdzuje vysokú mieru hospodárskej súťaže. Počas vysvetľovania bolo zodpovedaných 170 otázok a proces prebehol bez jediného podania námietky. Víťazná ponuka bola o 1,35 milióna eur bez DPH nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, čím štát výrazne ušetril finančné prostriedky,“ uviedla hovorkyňa. Podotkla, že verejné obstarávanie nezabezpečovalo MS, ale komisia zriadená Krajským súdom v Nitre, zložená z odborníkov s právom vyhodnocovania.
Pôvodná projektová dokumentácia podľa nej počítala s lehotou realizácie 13 mesiacov. „Keďže však Európska komisia vydala dokument Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, v ktorom je určený nový, výrazne skorší termín vecnej finalizácie projektu, doba realizácie sa musela výrazne skrátiť. Bez úprav by sa výstavba skončila až v októbri 2026, čím by Slovensko prišlo o celú investíciu,“ doplnila hovorkyňa. Bolo podeľa nej nevyhnutné prijať akceleračné opatrenia, ktorými sa dĺžka realizácie skrátila o 60 dní, tak aby bola uskutočnená v novej lehote - do 31. augusta budúceho roka. Tieto kroky boli podľa hovorkyne dohodnuté priamo so zhotoviteľom a ich cieľom bolo zabezpečiť včasné dokončenie projektu.
Dodatok ku zmluve, ktorého hodnota predstavovala 5,6 percenta z vysúťaženej ceny, umožnil podľa nej nielen urýchlenie prác navýšením personálu, ale aj sprísnenie sankčných mechanizmov, vrátane úpravy výšky zábezpeky. „Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 10. septembra 2025, stavenisko bolo odovzdané 24. septembra a práce sa začali 29. septembra 2025. Kritika podpísania zmluvy a dodatku v jeden deň je neopodstatnená. Finančné krytie mal krajský súd zabezpečené len do augusta 2026, a preto bez podpísania dodatku v ten istý deň ako zmluvy by projekt vôbec nemohol byť realizovaný. Uzatvorenie zmluvy bez dodatku by znamenalo porušenie zákona o finančnej kontrole, ale najmä zánik celej investície,“ poznamenala Škulová.
Nie je podľa nej pravda, že druhý uchádzač by dokázal projekt zrealizovať výhodnejšie. „Všetky ponuky boli predložené na rovnakú, 13-mesačnú lehotu a ak by bol zvolený iný dodávateľ, taktiež by musel pristúpiť na akceleráciu, čo znamená, že každý ďalší uchádzač by mal dodatočné náklady s prijatím akceleračných opatrení, preto nie je korektné porovnávať aktuálnu cenu po dodatku, ktorá už zahŕňa i akceleračné opatrenia, s cenovými ponukami iných uchádzačov bez zohľadnenia hodnoty/ceny akceleračných opatrení,“ dodala.
Opozičné Hnutie Slovensko podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zmluvu na modernizáciu a dostavbu budovy Krajského súdu v Nitre. Poukázalo na to, že v deň uzatvorenia zmluvy sa uzatvoril aj dodatok k nej, čím sa zákazka navýšila zo 6,36 na 6,72 milióna eur s DPH. Takýto postup považuje za neprípustný.
