USA ukončili vyšetrovanie vraždy 14-ročného Afroameričana z roku 1955

New York 7. decembra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že ukončilo vyšetrovanie v prípade vraždy afroamerického tínedžera Emmetta Tilla spred viac ako 65 rokov. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP.



Till, 14-ročný chlapec z Chicaga, bol unesený a zavraždený v auguste v roku 1955 počas návštevy príbuzných v americkom štáte Mississippi. Jeho zohavené telo našli o tri dni neskôr v miestnej rieke.



Ministerstvo spravodlivosti znovu otvorilo vyšetrovanie Tillovej vraždy v roku 2018 po tom, čo kľúčová svedkyňa údajne odvolala svoju výpoveď o udalostiach, ktoré viedli k jeho smrti.



Till bol zavraždený niekoľko dní po tom, čo vtedy 20-ročná beloška Carolyn Bryantová tvrdila, že ju chlapec počas nákupu obťažoval a pískal na ňu. Za Tillovu vraždu boli zatknutí dvaja miestni belosi, Roy Bryant, manžel Carolyn Bryantvej a J.W. Milam, jeho nevlastný brat, no čisto belošská porota ich spod obvinenia oslobodila.



Dvojica neskôr v rozhovore pre istý časopis priznala, že chlapca zabila. Bryant zomrel v roku 1994 a Milam v roku 1981.



Ministerstvo prípad znovu otvorilo po tom, čo spisovateľ Timothy B. Tyson vo svojej knihe "The Blood of Emmett Till" napísal, že Carolyn Bryantová Donhamová odvolala časť svojej výpovede v rozhovoroch, ktoré s ňou viedol.



Rezort spravodlivosti však uviedol, že Donhamová vyšetrovateľom povedala, že svoju výpoveď nikdy neodvolala a opätovné vyšetrovanie neprinieslo nové dôkazy, ktoré by naznačovali, že "táto žena alebo akákoľvek iná žijúca osoba bola zapojená do Tillovho únosu a vraždy".