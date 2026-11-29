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Rezort vnútra: EK má výhrady k slovenskému zákonu o zbraniach
Jednou zo zmien má byť zavedenie jednoznačnej povinnosti preverovať trvanie dôvodov a splnenia podmienok pre vlastnenie zbraní každých minimálne päť rokov.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Európska komisia má výhrady k zneniu slovenského zákona o zbraniach a strelive. Transpozícia európskej smernice z roku 2021 podľa nej nebola dostatočná. Komisia začala svoje konanie voči Slovensku minulý rok v máji. Ministerstvo vnútra (MV) preto pripravilo novelu zákona, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Vyplýva to z predloženého dokumentu.
„Výhrady Európskej komisie sa týkajú viacerých oblastí: zákonného vymedzenia predmetov schopných úpravy na streľbu, označovania zbraní a ich evidencie, kontroly výnimiek na zbrane kategórie A, pravidiel cezhraničného pohybu zbraní, výmeny informácií medzi členskými štátmi, vybraných kategórií zakázaného streliva a technických kritérií na vyňatie osobitných druhov zbraní z režimu smernice. Návrh rieši tie zistenia, pri ktorých je potrebná alebo účelná legislatívna zmena zákona o strelných zbraniach a strelive,“ priblížil rezort vnútra.
Jednou zo zmien má byť zavedenie jednoznačnej povinnosti preverovať trvanie dôvodov a splnenia podmienok pre vlastnenie zbraní každých minimálne päť rokov. „Na efektívne preverovanie nadväzuje upresnenie údajov v žiadostiach, možnosť preveriť zabezpečenie zbraní pred udelením výnimky a doplnenie údajov vedených v informačnom systéme,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Výrobcovia zbraní by mali dostať explicitnú povinnosť označiť zbraň hneď po jej vyrobení a zaviesť by sa malo aj obdobné pravidlo pri dovoze zbraní cez vonkajšiu hranicu. Pri prevode zbraní z vládnych zásob do civilného používania by sa malo spresniť označovanie a oznamovanie prevodov. Návrh zároveň upravuje pravidlá vedenia záznamov držiteľmi zbrojných licencií tak, aby bol rozsah elektronickej evidencie jasný a uskutočniteľný.
Upraviť by sa mala aj elektronická evidencia zbraní či pravidlá cezhraničnej prepravy zbraní a streliva podnikateľmi. Samostatne sa má zohľadniť aj potreba výmeny informácií s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.
„V oblasti zakázaného streliva návrh výslovne zaraďuje medzi zakázané predmety aj samostatné priebojné, výbušné, zápalné a určené expanzné strely,“ priblížil v návrhu rezort vnútra. „Navrhovaná úprava má zamedziť tomu, aby sa pri klasifikácii odlišne posudzoval hotový náboj a samostatná strela rovnakej regulovanej povahy,“ vysvetlil.
Pribudnúť by mohlo aj nové vymedzenie historickej zbrane. Aktuálna definícia založená len na roku výroby nie je podľa komisie dostatočná. „Návrh preto okrem historického dátumu ustanovuje konkrétne konštrukčné znaky, a to jednovýstrelové vyhotovenie, hladký vývrt hlavne a vymedzené historické zámkové systémy,“ napísalo ministerstvo.
Legislatívny návrh je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa má skončiť v pondelok (30. 11.).
„Výhrady Európskej komisie sa týkajú viacerých oblastí: zákonného vymedzenia predmetov schopných úpravy na streľbu, označovania zbraní a ich evidencie, kontroly výnimiek na zbrane kategórie A, pravidiel cezhraničného pohybu zbraní, výmeny informácií medzi členskými štátmi, vybraných kategórií zakázaného streliva a technických kritérií na vyňatie osobitných druhov zbraní z režimu smernice. Návrh rieši tie zistenia, pri ktorých je potrebná alebo účelná legislatívna zmena zákona o strelných zbraniach a strelive,“ priblížil rezort vnútra.
Jednou zo zmien má byť zavedenie jednoznačnej povinnosti preverovať trvanie dôvodov a splnenia podmienok pre vlastnenie zbraní každých minimálne päť rokov. „Na efektívne preverovanie nadväzuje upresnenie údajov v žiadostiach, možnosť preveriť zabezpečenie zbraní pred udelením výnimky a doplnenie údajov vedených v informačnom systéme,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Výrobcovia zbraní by mali dostať explicitnú povinnosť označiť zbraň hneď po jej vyrobení a zaviesť by sa malo aj obdobné pravidlo pri dovoze zbraní cez vonkajšiu hranicu. Pri prevode zbraní z vládnych zásob do civilného používania by sa malo spresniť označovanie a oznamovanie prevodov. Návrh zároveň upravuje pravidlá vedenia záznamov držiteľmi zbrojných licencií tak, aby bol rozsah elektronickej evidencie jasný a uskutočniteľný.
Upraviť by sa mala aj elektronická evidencia zbraní či pravidlá cezhraničnej prepravy zbraní a streliva podnikateľmi. Samostatne sa má zohľadniť aj potreba výmeny informácií s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.
„V oblasti zakázaného streliva návrh výslovne zaraďuje medzi zakázané predmety aj samostatné priebojné, výbušné, zápalné a určené expanzné strely,“ priblížil v návrhu rezort vnútra. „Navrhovaná úprava má zamedziť tomu, aby sa pri klasifikácii odlišne posudzoval hotový náboj a samostatná strela rovnakej regulovanej povahy,“ vysvetlil.
Pribudnúť by mohlo aj nové vymedzenie historickej zbrane. Aktuálna definícia založená len na roku výroby nie je podľa komisie dostatočná. „Návrh preto okrem historického dátumu ustanovuje konkrétne konštrukčné znaky, a to jednovýstrelové vyhotovenie, hladký vývrt hlavne a vymedzené historické zámkové systémy,“ napísalo ministerstvo.
Legislatívny návrh je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa má skončiť v pondelok (30. 11.).