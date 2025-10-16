Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort vnútra porušil práva SPD, potvrdil odvolací Mestský súd v Prahe

Na snímke predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura a podpredseda SPD Radim Fiala hovoria s novinármi po rokovaní s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade o výsledkoch volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. V Prahe, 6. októbra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Ministerstvo vnútra rozhodnutie rešpektuje. Chce počkať na písomné vyhotovenie rozsudku, potom prípadne zváži dovolanie.

Autor TASR
Praha 16. októbra (TASR) - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), keď ho zaradilo do správy o extrémizme za druhý polrok roka 2020. Vo štvrtok to potvrdil odvolací Mestský súd v Prahe. SPD však nepriznal nárok na ospravedlnenie. Uviedla to stanica ČT24, informuje pražská spravodajkyňa TASR.

Sudkyňa podľa právneho zástupcu hnutia konštatovala, že výroky, ktoré SPD v sledovanom období uviedlo či už v médiách, na sociálnych sieťach alebo ich povedali jeho predstavitelia, neboli tak závažné, aby naplnili znaky xenofóbie, extrémizmu alebo nenávisti na základe predsudkov.

Rezort v správe o extrémizme za druhý polrok roka 2020 uviedol, že najvýznamnejším zoskupením medzi extrémistickými skupinami s dominujúcim xenofóbnym prvkom je hnutie SPD. Proti tomuto zaradeniu sa hnutie ohradilo a rozhodlo sa súdne brániť. Podalo žalobu, v ktorej sa domáhalo ospravedlnenia. To mu súd ale nepriznal.

Okrem tejto žaloby podalo SPD ďalšie, o nich zatiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
