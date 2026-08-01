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Rezort vnútra SR: Situáciu v Ceute podrobne monitoruje Európska únia
Do španielskej enklávy Ceuta preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 50.000 až 60.000 migrantov.
Autor TASR
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Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenská republika zatiaľ neoznámila poskytnutie konkrétnej pomoci Španielsku, ktoré rieši nápor migrantov z Afriky. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, ktorý tiež informoval o tom, že migračný tlak na hraniciach Španielska nevyvolal nárast nelegálnej migrácie, ktorému by čelilo Slovensko.
V prípade situácie v španielskej exkláve Ceuta zároveň Neumann pripomenul, že situáciu monitoruje Európska únia. „Deklarovala pripravenosť pomôcť Španielsku prostredníctvom agentúry Frontex a ďalších európskych nástrojov,“ upozornil hovorca.
Poukázal ďalej na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré stanovuje postup členských štátov pri náhlom a rozsiahlom príleve migrantov alebo pri vzniku inej mimoriadnej situácie v oblasti migrácie a azylu. „Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty,“ vysvetlil. „Zároveň umožňuje dočasné uplatňovanie osobitných pravidiel a upravuje konkrétny postup, akým môže členský štát v prípade krízovej situácie požiadať o pomoc,“ dodal.
V prípade SR existujú podľa jeho slov viaceré možnosti, ako reagovať na prípadné ďalšie zhoršovanie situácie na španielskej hranici a potenciálnu migračnú krízu. „Rozsah a charakter prijatých opatrení by záviseli od ďalšieho vývoja situácie, najmä od toho, či by sa migračný tlak začal presúvať do ďalších častí Európy a smerom k územiu Slovenska,“ dodal Neumann.
V tejto súvislosti zdôraznil, že udalosti v Ceute zatiaľ neviedli k náhlemu nárastu nelegálnej migrácie na hraniciach SR ani k zvýšeniu počtu zadržaných migrantov na jej území. „Slovenská polícia ani MV SR preto v tejto súvislosti nepristúpili k aktivácii mimoriadnych opatrení,“ dodal.
Do španielskej enklávy Ceuta preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 50.000 až 60.000 migrantov. Väčšina z nich sa však podľa informácií španielskeho ministerstva vnútra dobrovoľne vrátila. Situácia v oblasti sa postupne upokojuje. V dôsledku tejto krízy však migračnú politiku Madridu kritizujú viacerí európski partneri aj Spojené štáty.
V prípade situácie v španielskej exkláve Ceuta zároveň Neumann pripomenul, že situáciu monitoruje Európska únia. „Deklarovala pripravenosť pomôcť Španielsku prostredníctvom agentúry Frontex a ďalších európskych nástrojov,“ upozornil hovorca.
Poukázal ďalej na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré stanovuje postup členských štátov pri náhlom a rozsiahlom príleve migrantov alebo pri vzniku inej mimoriadnej situácie v oblasti migrácie a azylu. „Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty,“ vysvetlil. „Zároveň umožňuje dočasné uplatňovanie osobitných pravidiel a upravuje konkrétny postup, akým môže členský štát v prípade krízovej situácie požiadať o pomoc,“ dodal.
V prípade SR existujú podľa jeho slov viaceré možnosti, ako reagovať na prípadné ďalšie zhoršovanie situácie na španielskej hranici a potenciálnu migračnú krízu. „Rozsah a charakter prijatých opatrení by záviseli od ďalšieho vývoja situácie, najmä od toho, či by sa migračný tlak začal presúvať do ďalších častí Európy a smerom k územiu Slovenska,“ dodal Neumann.
V tejto súvislosti zdôraznil, že udalosti v Ceute zatiaľ neviedli k náhlemu nárastu nelegálnej migrácie na hraniciach SR ani k zvýšeniu počtu zadržaných migrantov na jej území. „Slovenská polícia ani MV SR preto v tejto súvislosti nepristúpili k aktivácii mimoriadnych opatrení,“ dodal.
Do španielskej enklávy Ceuta preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 50.000 až 60.000 migrantov. Väčšina z nich sa však podľa informácií španielskeho ministerstva vnútra dobrovoľne vrátila. Situácia v oblasti sa postupne upokojuje. V dôsledku tejto krízy však migračnú politiku Madridu kritizujú viacerí európski partneri aj Spojené štáty.