Rezort vnútra stiahol dovolanie v spore s SPD
Odvolací súd vlani v októbri potvrdil, že rezort týmto krokom porušil práva politickej strany.
Praha 26. februára (TASR) - České ministerstvo vnútra stiahlo dovolanie v spore s hnutím SPD, ktorý vznikol pre jeho zaradenie do správy o extrémizme za druhý polrok roku 2020. Odvolací súd vlani v októbri potvrdil, že rezort týmto krokom porušil práva politickej strany. Ministerstvo proti súdnemu rozhodnutiu podalo dovolanie. Šéf rezortu Lubomír Metnar však vo štvrtok na sociálnej sieti X napísal, že sa tak stalo za jeho chrbtom, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dovolanie zo 6. januára 2026... ministerstvo vnútra sťahuje, pretože bolo k Najvyššiemu súdu v Brne podané bez môjho poverenia, za mojím chrbtom a nebol som o tomto úkone vôbec informovaný. Ide o vnútorné procesy ministerstva vnútra, ich správnosť a nenapadnuteľnosť. Také postupy, samozrejme, nemôžem a nebudem tolerovať,“ napísal Metnar. Dodal, že už urobil opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala.
Rezort v správe o extrémizme za druhý polrok roka 2020 uviedol, že najvýznamnejším zoskupením medzi extrémistickými skupinami s dominujúcim xenofóbnym prvkom je hnutie SPD. Vlani v októbri však odvolací Mestský súd v Prahe rozhodol, že výroky, ktoré SPD v sledovanom období uviedlo či už v médiách, na sociálnych sieťach alebo ich povedali jeho predstavitelia, neboli tak závažné, aby naplnili znaky xenofóbie, extrémizmu alebo nenávisti na základe predsudkov. Rezort preto podľa verdiktu súdu porušil práva hnutia.
Nová vláda zložená z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe vznikla vlani 15. decembra, dovolanie bolo podané o tri týždne neskôr. Metnar pre Deník N odmietol, že by naňho koaličný partner vyvíjal nátlak, aby dovolanie stiahol.
