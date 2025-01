Rezort vnútra v ČR predložil vyhodnotenie reakcie na streľbu na FF UK

Praha 22. januára (TASR) - Česká vláda sa v stredu zaoberala dokumentom ministerstva vnútra, ktorý komplexne vyhodnocuje reakciu štátu a ďalších zložiek na strelecký útok na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v decembri 2023. Materiál podľa rezortu vnútra poskytuje prehľad o krokoch ministerstva, polície, hasičov, ale aj ďalších úradov či škôl. Nevenuje sa prvotnej reakcii ozbrojených zložiek, ale dôsledkom, ktoré udalosť mala na vnútorné procesy inštitúcií. Ministerstvo to uviedlo v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Materiál zhŕňa reakciu jednotlivých zložiek, aby vznikol komplexný súhrn, ktorý prispeje k širšiemu prehľadu možných reakcií štátu. Ďakujem preto všetkým zložkám, úradom, školám a ďalším subjektom, ktoré pomáhajú zaisťovať väčšiu bezpečnosť na verejných miestach," uviedol český minister vnútra Vít Rakušan. Zvyšovanie odolnosti a pripravenosti spoločnosti na podobné situácie, akou bola streľba na FF UK, je podľa neho jednou z kľúčových úloh štátu.



V rámci rezortu vnútra sa dokument okrem iného venuje novým opatreniam, ktoré súvisia so zbraňovou legislatívou, napríklad novele zákona o zbraniach či novým nástrojom. Jeden z nich podnikateľom umožňuje hlásiť podozrivé nákupy zbraní a ďalší automaticky signalizuje neštandardné správanie držiteľov zbraní.



Čo sa týka polície, ktorá spadá do rezortu vnútra, dokument popisuje zavedené opatrenia, ako napríklad horúcu telefonickú linku poskytujúcu poradenstvo pri ochrane mäkkých cieľov, anonymnú linku pomoci v kríze či systém krízovej intervencie. V prípade hasičov je to najmä dôraz na zvyšovanie odbornej spôsobilosti či pripravovaný systém cell broadcast na rýchle varovanie obyvateľov. Ide o metódu odosielania krátkych správ na mobilné telefóny nachádzajúce sa v konkrétnej oblasti.



O materiáli podľa rezortu vnútra rokovala Bezpečnostná rada štátu. Okrem nových opatrení v zložkách rezortu a ďalších 12 ministerstiev obsahuje aj popis nových postupov v zdravotníckej záchrannej službe, Generálnej inšpekcii bezpečnostných zborov, Väzenskej službe ČR, Magistráte hlavného mesta Prahy a jeho dopravného podniku a reakcie univerzít a vysokých škôl.



V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe zastrelil 21. decembra 2023 jej študent 13 ľudí, jedna ďalšia osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranil aj ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil ten istý mladík v obci Hostouň svojho otca a približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.