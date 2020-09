Rezort diplomacie odporúča zvážiť cestovanie do Prahy i Viedne

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň) do niektorých regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom. Medzi ne zaraďuje Česko – Hlavné mesto Praha a Vysočina, Poľsko – Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo a Pomoranské vojvodstvo, Rakúsko – Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko, Spojené kráľovstvo – Tayside a North West. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ.



V tomto zozname krajín a regiónov je aj Dánsko – Midtjylland, Estónsko – Ida-Viru Maakond, Grécko – Notio Aigaio, Ionia Nisia, Kentriki Makedonia a Írsko – Mid-East, Mid-West. "Odporúčame občanom nachádzajúcich sa na území krajín, respektíve regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom, na ktoré sa nevzťahuje 2. stupeň cestovného odporúčania, venovať zvýšenú opatrnosť (1. stupeň - výstraha) vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu choroby COVID-19. V tejto súvislosti je potrebné dbať na odporúčania epidemiológov a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej oblasti," uviedol rezort slovenskej diplomacie.



Pre všetky ostatné krajiny sveta nezahrnuté do zoznamu s uvoľneným hraničným režimom naďalej podľa MZVEZ platí odporúčanie necestovať a pri príchode z nich je osoba povinná prihlásiť sa telefonicky či elektronicky na miestny príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. "Osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby prijatia negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí," uviedlo ministerstvo.



Oslobodenie od testu je podľa rezortu slovenskej diplomacie podmienené absolvovaním nepretržitej desaťdňovej izolácie, na konci ktorej osoba nejaví známky ochorenia COVID-19 a zároveň navštívená krajina mimo zoznamu krajín s uvoľneným hraničným režimom je členskou krajinou Európskej únie.



Naďalej platí podľa MZVEZ uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z Austrálie, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Grécka, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska a Talianska.



Komplexné informácie o hraničnom režime štátov sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webe MZVEZ SR.