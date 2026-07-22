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Rezort zahraničia stále odporúča opustiť Irán, Afganistan či Pakistan
Varuje aj pred pretrvávajúcou zlou bezpečnostnou situáciou a rizikom teroristických útokov na celom území Afganistanu, ako aj pred rizikom únosov cudzincov.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - V Iráne, Afganistane i Pakistane naďalej platí štvrtý stupeň cestovného odporúčania - odporúčanie okamžite opustiť krajinu. Dôvodom je pretrvávajúca zlá bezpečnostná situácia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.
„Situácia v Iráne je po vojnovom konflikte a eskalácii spôsobenej protestami domáceho obyvateľstva veľmi citlivá, problémová a môže sa veľmi rýchlo vyvíjať a meniť. Dôrazne preto varujeme občanov Slovenskej republiky pred cestami do Iránu a v prípade, že sa nachádzajú v krajine, odporúčame, aby ju v rámci svojich možností dostupnými spôsobmi urýchlene opustili,“ uviedol rezort.
V rámci prípadného pobytu v Iráne aj napriek cestovnému odporúčaniu radí MZVEZ sledovať správy, vyhýbať sa miestam, kde sa môžu konať masové zhromaždenia, rovnako fotografovaniu príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov. „V prípade akejkoľvek bezpečnostnej eskalácie sa okamžite stiahnite do bezpečia. Vyhýbajte sa nebezpečným situáciám, zbytočne neriskujte, vyčkajte na upokojenie situácie v ubytovacom zariadení,“ dodalo ministerstvo.
Varuje aj pred pretrvávajúcou zlou bezpečnostnou situáciou a rizikom teroristických útokov na celom území Afganistanu, ako aj pred rizikom únosov cudzincov. „Ak sa ocitnete v krízovej oblasti, bezodkladne sa stiahnite do bezpečia, vyhýbajte sa masovým zhromaždeniam, zbytočne neriskujte, riaďte sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek,“ odporúča rezort.
Pripomína, že v súvislosti s vojnovým konfliktom v Iráne a bezpečnostnou situáciou v regióne Blízkeho východu môže dochádzať k dočasnému uzatváraniu vzdušného priestoru a k rušeniu alebo presmerovaniu komerčných letov do viacerých krajín regiónu vrátane Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie. Pred odchodom na letisko MZVEZ odporúča overiť si aktuálny stav letu a sledovať informácie leteckej spoločnosti.
Rezort zároveň naďalej odporúča občanom SR opustiť Pakistan vzhľadom na pretrvávajúcu vojenskú eskaláciu medzi Pakistanom a Afganistanom, krehkú bezpečnostnú situáciu medzi Pakistanom a Indiou a následky eskalovaného vojenského konfliktu Iránu so Spojenými štátmi a s Izraelom. „Ministerstvo neodporúča cestovať do Pakistanu aj vzhľadom na pretrvávajúcu zhoršenú bezpečnostnú situáciu z dôvodu pokračujúceho politického a ekonomického napätia v krajine a vysokého rizika teroristických útokov,“ uviedlo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Teheráne (+98 912 384 8971) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ (+421 2 5978 5978, +421 906 07 5978).
Odporúčanie necestovať do krajiny platí aj pre Sudán, a to pre prebiehajúci vojenský konflikt v krajine. „V súvislosti s eskaláciou konfliktu v regióne Blízkeho východu môže dochádzať k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne a viaceré destinácie môžu byť nepriamo ovplyvnené aktuálnym vyhrotením situácie v oblasti,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že SR v Sudáne nemá svoje diplomatické zastúpenie a možnosti na poskytnutie konzulárnej pomoci sú obmedzené. „Sledujte cestovné odporúčania a ďalšie správy v médiách, aby ste získali najnovšie informácie,“ dodalo MZVEZ.
„Situácia v Iráne je po vojnovom konflikte a eskalácii spôsobenej protestami domáceho obyvateľstva veľmi citlivá, problémová a môže sa veľmi rýchlo vyvíjať a meniť. Dôrazne preto varujeme občanov Slovenskej republiky pred cestami do Iránu a v prípade, že sa nachádzajú v krajine, odporúčame, aby ju v rámci svojich možností dostupnými spôsobmi urýchlene opustili,“ uviedol rezort.
V rámci prípadného pobytu v Iráne aj napriek cestovnému odporúčaniu radí MZVEZ sledovať správy, vyhýbať sa miestam, kde sa môžu konať masové zhromaždenia, rovnako fotografovaniu príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov. „V prípade akejkoľvek bezpečnostnej eskalácie sa okamžite stiahnite do bezpečia. Vyhýbajte sa nebezpečným situáciám, zbytočne neriskujte, vyčkajte na upokojenie situácie v ubytovacom zariadení,“ dodalo ministerstvo.
Varuje aj pred pretrvávajúcou zlou bezpečnostnou situáciou a rizikom teroristických útokov na celom území Afganistanu, ako aj pred rizikom únosov cudzincov. „Ak sa ocitnete v krízovej oblasti, bezodkladne sa stiahnite do bezpečia, vyhýbajte sa masovým zhromaždeniam, zbytočne neriskujte, riaďte sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek,“ odporúča rezort.
Pripomína, že v súvislosti s vojnovým konfliktom v Iráne a bezpečnostnou situáciou v regióne Blízkeho východu môže dochádzať k dočasnému uzatváraniu vzdušného priestoru a k rušeniu alebo presmerovaniu komerčných letov do viacerých krajín regiónu vrátane Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie. Pred odchodom na letisko MZVEZ odporúča overiť si aktuálny stav letu a sledovať informácie leteckej spoločnosti.
Rezort zároveň naďalej odporúča občanom SR opustiť Pakistan vzhľadom na pretrvávajúcu vojenskú eskaláciu medzi Pakistanom a Afganistanom, krehkú bezpečnostnú situáciu medzi Pakistanom a Indiou a následky eskalovaného vojenského konfliktu Iránu so Spojenými štátmi a s Izraelom. „Ministerstvo neodporúča cestovať do Pakistanu aj vzhľadom na pretrvávajúcu zhoršenú bezpečnostnú situáciu z dôvodu pokračujúceho politického a ekonomického napätia v krajine a vysokého rizika teroristických útokov,“ uviedlo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Teheráne (+98 912 384 8971) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ (+421 2 5978 5978, +421 906 07 5978).
Odporúčanie necestovať do krajiny platí aj pre Sudán, a to pre prebiehajúci vojenský konflikt v krajine. „V súvislosti s eskaláciou konfliktu v regióne Blízkeho východu môže dochádzať k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne a viaceré destinácie môžu byť nepriamo ovplyvnené aktuálnym vyhrotením situácie v oblasti,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že SR v Sudáne nemá svoje diplomatické zastúpenie a možnosti na poskytnutie konzulárnej pomoci sú obmedzené. „Sledujte cestovné odporúčania a ďalšie správy v médiách, aby ste získali najnovšie informácie,“ dodalo MZVEZ.