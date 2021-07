Rezort zahraničia: V Španielsku sú opäť rozšírené krádeže a podvody

Bratislava 23. júla (TASR) – V Španielsku sú aj tento rok rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek, ale aj ďalšie prípady podvodov. Cestujúcich do tejto krajiny na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Podľa rezortu slovenskej diplomacie tak nemusí byť problém cestovanie do Španielska, ale odchod z neho podľa pôvodných plánov.



V poslednom období sú podľa ministerstva hlásené viaceré prípady podvodov s ponúkaným ubytovaním na internete. Obeťami sú predovšetkým študenti, ktorí si chcú už vopred zabezpečiť ubytovanie na september, ale tiež turisti, ktorí sa chcú ubytovať na dlhší čas, alebo vo väčšej skupine hľadajú ubytovanie v súkromí.



"Podvodníci sa od obetí snažia vylákať citlivé informácie, ako sú osobné údaje, číslo platobnej karty, prípadne financie za neexistujúce ubytovanie," upozorňuje MZVEZ SR a vyzýva na opatrnosť a obozretnosť. Na svojej webovej stránke preto prináša viacero odporúčaní, ako postupovať pri zabezpečení ubytovania, či ako postupovať, ak sa cestujúci stali obeťou podvodu.



Ďalším problémom pri plánovanom návrate sú podľa ministerstva pozitívne testy, ktoré môžu mať cestujúci neočakávane tesne pred odchodom domov. Spôsobiť to môže predĺženie pobytu minimálne o desať dní, čím sa tiež zvýšia náklady na ubytovanie i nové letenky. V takom prípade spravidla platí, že je potrebné okamžite sa vrátiť do hotela či ubytovacieho zariadenia, izolovať sa a nahlásiť začiatok izolácie na telefónne číslo podľa autonómnej oblasti, kde sa cestujúci nachádza.



Rezort diplomacie opätovne turistom taktiež odporúča, aby venovali maximálnu pozornosť svojim osobným veciam, predovšetkým na miestach so zvýšeným počtom ľudí. "Ak máte viac tašiek, tak si kabelku/tašku s dokladmi treba prevesiť tak, aby bol uzáver nasmerovaný k telu nositeľa. Zlodeji v organizovaných skupinách využijú tlačenicu a vy môžete prísť nielen o peňaženku, ale aj ďalšie cennosti," podotýka ministerstvo.



Neodporúča tiež nosiť na ulici drahé veci, ako sú vzácne šperky či hodinky, či na turisticky husto navštevovaných miestach batohy na chrbtoch. Počas fotografovania by nemala zostať batožina voľne položená na lavičkách. Dôverovať netreba ani ponukám na očistenie údajnej škvrny na odeve a ani tým, ktorí na ulici nečakane podajú kvet. Pozor by si mali dávať cestujúci aj na zastavovanie áut na diaľnici alebo po oslovení neznámym na čerpacej stanici s poukázaním na vymyslený technický problém.



"Určite neodporúčame nechať si veci na pláži na lehátku bez dozoru a ísť sa okúpať s tým, že veď na nich vidíte. Neosvedčilo sa ani ich zahrabanie do piesku," poznamenáva rezort diplomacie. Na pláž odporúča nosiť len nevyhnutnú sumu peňazí.