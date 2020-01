Rezort zahraničia: Žiadny občan SR sa z mesta Wu-chan na nás neobrátil

Bratislava 23. januára (TASR) – V súvislosti s uzatvorením čínskeho mesta Wu-chan z dôvodu prepuknutia koronavírusu sa na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR momentálne neobrátili žiadni Slováci, ktorí by sa v ňom nachádzali. Služby dobrovoľnej registrácie, ktorú MZVaEZ SR poskytuje v prípade Číny, momentálne využilo 81 občanov SR, ktorí sa nachádzajú na území celej krajiny. Pre TASR to uviedlo MZVaEZ SR.



"Veľvyslanectvo SR v Soule upozorňuje krajanov a cestujúcich na šírenie nového vírusu, ktorý má pôvod v čínskom meste Wu-chan. Príznaky nového typu koronavírusu zahŕňajú horúčku, problémy s dýchaním a kašeľ, pričom najnovšie zistenia potvrdzujú, že vírus sa môže prenášať aj z človeka na človeka. Tento typ koronavírusu sa doteraz u človeka nevyskytol a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo zvierat," uvádza MZVaEZ SR na svojej webovej stránke.



Dodáva, že s blížiacimi sa oslavami lunárneho nového roka, ktoré začnú v Kórejskej republike v piatok (24. 1.), sa očakávajú hromadné presuny obyvateľstva, a preto letiská v krajine zvýšili karanténny stupeň a u cestujúcich bude vykonávaná prísnejšia zdravotná kontrola.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) informoval na webovej stránke o tom, že na Slovensku zatiaľ hygienici nezaznamenali u ľudí ochorenie spôsobené koronavírusom. Riziko šírenia ochorenia v Európe je mierne, približuje hlavný hygienik SR Ján Mikas. Turistom, ktorí cestujú do postihnutej oblasti, odporúča zaočkovať sa proti chrípke najmenej dva týždne pred cestou. Mikas ďalej odporúča vyhýbať sa miestnym trhom, kde sa predávajú ryby a živé zvieratá a vyhýbať sa kontaktu s nimi. Ľudia by mali dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín.



Nový koronavírus bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan, ktoré Čína medzičasom prakticky izolovala od okolitého sveta. V súvislosti so šírením nového ochorenia mali byť od štvrtkového rána pozastavené aj lety z tohto mesta. Koronavírus sa rozšíril aj do iných oblastí Číny a prípady ochorení hlásili aj v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, Taiwane a USA.