Rezort zahraničných vecí odporúča Slovákom opustiť Ukrajinu

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča Slovákom v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na Ukrajine bezodkladne opustiť niektoré oblasti. Ide o Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Informuje o tom na svojom webe.



Občanom nachádzajúcim sa na území Ukrajiny súčasne rezort diplomacie odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia alebo v aplikácii Svetobežka.



Rezort diplomacie neodporúča cestovať na Ukrajinu bez ohľadu na účel cesty. Prednedávnom rozhodol aj o stiahnutí rodinných príslušníkov vyslaných zamestnancov na Zastupiteľskom úrade SR v Kyjeve a Generálnom konzuláte SR v Užhorode.



Rusko v oblastiach neďaleko ukrajinských hraníc zhromaždilo podľa západných predstaviteľov okolo 150.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z možnej invázie do susednej krajiny. Moskva takéto zámery popiera, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie a NATO stiahne svoje vojenské sily z východnej Európy.