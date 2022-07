Rezort zahraničných vecí varuje pred požiarmi v Španielsku

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje cestujúcich do Španielska na lesné požiare v krajine. Ubezpečuje, že turistické centrá ohrozené nie sú. Rezort o tom informuje na webe.



"Upozorňujeme cestujúcich do Španielska, že na niekoľkých miestach v krajine horia lesné požiare, ktoré sú lokalizované predovšetkým v autonómnych oblastiach Galície, Kastílie a León, v Aragone, v okolí Madridu, ale aj v Katalánsku a Extremadure. Horelo aj v Andalúzii," uviedlo MZVEZ. Dôvodom sú pretrvávajúce horúčavy v v kombinácii so silným vetrom, ktoré podľa rezortu stále pokračujú, a preto môžu vyvolať ďalšie požiare aj v iných oblastiach.



"V dôsledku ohňa, ale i hustého dymu sa v postihnutých oblastiach priebežne uzatvárajú niektoré cesty a dočasne prerušuje aj železničné spojenie, ak sa plamene približujú ku koľajam," približuje ministerstvo. Prerušenie v ostatných dňoch zaznamenali predovšetkým na trati Madrid – Zaragoza – Barcelona alebo Madrid - Galícia. Rezort preto odporúča pred cestou sledovať aktuálne informácie napríklad na webe vlakovej spoločnosti. "Spoločnosť by mala ponúknuť alternatívne vlaky s bezplatným prestupom alebo je možné požiadať o vrátenie sumy cestovného lístka bez ďalších poplatkov," doplnil.



MZVEZ zároveň odporúča informovať sa pred cestou do Španielska o situácii v konkrétnej oblasti. "Napríklad v hoteli, kde budete ubytovaný, od domácich, pozrite si miestne médiá, sociálne siete a podobne," radí ministerstvo. Varuje, že vodiči v Španielsku by sa mali riadiť pokynmi polície a do ohrozených oblastí nevstupovať.



V urgentných prípadoch môžu turisti v Španielsku kontaktovať diplomatickú službu MZVEZ SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978 alebo na pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Madride +34 609 002 803.