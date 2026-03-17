< sekcia Zahraničie
Rezort zdravotníctva ČR podal trestné oznámenie v kauze defibrilátorov
Polícia pred mesiacom informovala, že preveruje stovky operácií z FNOL z obdobia od roku 2015 do februára 2025, pri ktorých lekári pacientom do hrude vkladali defibrilátory.
Autor TASR
Praha 17. marca (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva podalo trestné oznámenie v súvislosti s kauzou, v ktorej polícia podozrieva lekárov z Fakultnej nemocnice Olomouc (FNOL), že mnohým pacientom implantovali do hrude defibrilátory, aj keď ich nepotrebovali. Rezort na sociálnej sieti X v utorok uviedol, že dospel k závažným podozreniam na možné obchádzanie indikačných kritérií či manipuláciu zdravotnej dokumentácie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Polícia pred mesiacom informovala, že preveruje stovky operácií z FNOL z obdobia od roku 2015 do februára 2025, pri ktorých lekári pacientom do hrude vkladali defibrilátory. Dodala, že má závažné podozrenia na dlhodobé a systematické vykonávanie neindikovaných implantácií Implantabilných kardioverter-defibrilátorov (ICD) u niekoľkých stoviek pacientov so závažnými srdcovými problémami, čím podľa nej mohlo dôjsť k spáchaniu niekoľkých trestných činov vrátane ťažkého ublíženia na zdraví.
V utorok ministerstvo informovalo, že v plynulých dňoch zaistilo interné listinné dôkazy a dátové podklady, ktoré ukazujú na neobvykle veľké množstvo invazívnej starostlivosti na pracovisku v olomouckej nemocnici. Podľa rezortu existuje podozrenie na možné systémové obchádzanie indikačných kritérií pri implantáciách ICD, prípadné účelové úpravy zdravotnej dokumentácie a neštandardné postupy pri realizácii klinických štúdií.
Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha sú zistenia závažné. „Našou absolútnou prioritou je ochrana zdravia a bezpečnosti pacientov. Nemožno tolerovať akékoľvek podozrenie, že by pacienti mohli byť vystavovaní invazívnym zákrokom bez jednoznačného medicínskeho opodstatnenia, nieto aby dochádzalo k manipulácii so zdravotnou dokumentáciou za účelom neoprávneného čerpania prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,“ napísal na sieti X minister.
Vedenie nemocnice pochybenia od začiatku odmieta, implantácie podľa neho nemohli nikomu ublížiť. Prípad sa týka medzinárodnej klinickej štúdie PROFID EHRA na I. internej klinike - kardiologickej FNOL.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
