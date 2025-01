Rezort zdravotníctva pripravuje zákony k dohode s lekármi

Bratislava 28. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje návrhy zákonov, na ktorých sa vláda v decembri minulého roka dohodla s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Rezort ich plánuje predložiť na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor ministerstva.



"Pracovné skupiny pripravujú jednotlivé návrhy zákonov, ktoré ministerstvo plánuje predložiť na najbližšiu parlamentnú schôdzu. Rezort zdravotníctva bude o všetkých krokoch včas informovať," uviedlo MZ SR.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala.