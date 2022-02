Rezorty obrany USA a Bieloruska hovorili o situácii v Európe

Washington/Minsk 10. februára (TASR) - Predstavitelia rezortov obrany USA a Bieloruska absolvovali vo štvrtok telefonický rozhovor, ktorý agentúra AFP označila za zriedkavú udalosť. Rozhovor podľa vyjadrenia Pentagónu prispel k "zníženiu pravdepodobnosti omylov" pri vyhodnocovaní situácie, poslúžil ako priestor na prezentáciu názorov na vývoj v oblasti bezpečnosti v Európe i na podporu vzájomných kontaktov.



Telefonát predsedu Zboru náčelníkov štábov americkej armády generála Marka Milleyho a generálmajora Viktara Huleviča z hlavného štábu bieloruských ozbrojených síl sa uskutočnil v čase spoločných vojenských cvičení Ruska s Bieloruskom. Konajú sa v období zvýšeného napätia, ktoré súvisí s hromadením ruských jednotiek v blízkosti hraníc Ukrajiny.



Milley a Hulevič "sa dohodli, že podrobnosti týkajúce sa rozhovoru nezverejnia".



Cvičenia, ktoré potrvajú do 20. februára, nasledujú po postupnom sťahovaní jednotiek ruskej armády k hraniciam Ukrajiny, pričom podľa niektorých odhadov z USA je v desiatkach bojových brigád zoskupených asi 130.000 vojakov.



AFP pripomenula, že lídri západných krajín v posledných dňoch prichádzajú do Moskvy na rokovania v snahe udržať otvorené všetky možné komunikačné kanály, čím dali Rusku príležitosť, aby vyjadrilo a vysvetlilo svoje námietky voči rozšíreniu NATO do východnej Európy a bývalých republík rozpadnutého Sovietskeho zväzu.



Kyjev prebiehajúce bielorusko-ruské cvičenia odsúdil ako "psychologický nátlak", zatiaľ čo francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian označil manévre za "veľmi násilné gesto".



Milley v stredu telefonicky diskutoval o bezpečnostnej situácii vo východnej Európe s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Valerijom Zalužným.