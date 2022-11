RFE/RL: Nemecká polícia zhabala 30 obrazov pripisovaných Usmanovovi

Praha 8. novembra (TASR) - Nemecká polícia zhabala 30 obrazov zo zbierky ruského oligarchu Ališera Usmanova. Sú medzi nimi obrazy uznávaných maliarov – napríklad aj Marca Chagalla. Podľa odhadov majú tieto obrazy cenu minimálne päť miliónov eur.



Podľa pondelkového vydania nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung, na ktorý sa v utorok odvoláva stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), boli tieto maľby súčasťou interiéru Usmanovovej superjachty Dilbar.



Na jeseň 2021 vyplávala táto jachta do suchého doku v prístave v Hamburgu na generálnu opravu. Obrazy boli odvtedy uložené v sklade špedičnej firmy.



Po februárovom invázii ruskej armády na Ukrajinu boli na Usmanova uvalené sankcie Európskej únie pre jeho úzke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa zákona mal priznať všetky svoje majetky v Nemecku vrátane umeleckých diel, čo však neurobil.



Jachtu Dilbar, ktorej cena sa odhaduje na 600 miliónov dolárov, zadržali nemecké úrady v marci a teraz sa nachádza v Brémach.



Nemecká polícia predtým vykonala raziu v niekoľkých nehnuteľnostiach Ališera Usmanova vrátane jeho vily pri jazere Tegernsee v Bavorsku.



Boli tam zaistené dokumenty, ako aj štyri vajcia Fabergé. Pre ich vzácnosť je ťažké určiť ich presnú hodnotu, v roku 2007 sa však vajce Fabergé Rothschildovcov, vyrobené začiatkom minulého storočia, predalo za 12,5 milióna eur.



Usmanov poprel, že by v Nemecku vlastnil množstvo aktív vrátane jachty, umeleckých diel a nehnuteľností – podľa oligarchu sú napísané na fondy a nadácie, ktoré on osobne neovláda.



Okrem porušení sankčného režimu Nemecko podozrieva Usmanova aj z prania špinavých peňazí a daňových únikov vo výške viac ako 500 miliónov eur.



Usmanov (69) je jedným z najbohatších ľudí v Rusku; časopis Forbes odhaduje jeho čisté imanie na 11,5 miliardy dolárov.



Vo februári, po začatí ruskej invázie na Ukrajinu, bol Usmanov zaradený na medzinárodné sankčné zoznamy, a to aj v Európskej únii. Obviňovaný je z tesných kontaktov na Kremeľ a z podpory súčasného režimu v Rusku. V máji tohto roka sa Usmanov proti sankciám odvolal na Európsky súd pre všeobecnú jurisdikciu v Luxemburgu.