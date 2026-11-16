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RFI: Francúzski vojaci sú tajne na Ukrajine
RFI poznamenáva, že francúzska vláda nikdy nepotvrdila prítomnosť svojich vojakov na území Ukrajiny.
Autor TASR
Paríž/Kyjev 16. novembra (TASR) - Francúzski vojaci už niekoľko mesiacov pôsobia na Ukrajine, kde cvičia ukrajinské jednotky a pomáhajú s údržbou vojenskej techniky. V pondelok o tom informovala francúzska verejnoprávna rozhlasová stanica RFI, píše TASR.
RFI poznamenáva, že francúzska vláda nikdy nepotvrdila prítomnosť svojich vojakov na území Ukrajiny. Podľa RFI o nej dokonca neinformovala ani parlament.
Misia dostala krycí názov Voľa, čo v ukrajinčine znamená „vôľa“ alebo „sloboda“. Nejde vraj o bojovú misiu; jej úlohou je výcvik ukrajinských vojakov a údržba techniky vrátane húfnic Caesar či stíhačiek Mirage 2000.
Stanica vo svojej správe neuviedla, koľko vojakov sa podieľa na tejto misii, ktorá vraj trvá najmenej od leta tohto roka. Opísala ju ako „ľahkú a flexibilnú“, pričom pozostáva z malých oddielov a tie sú nasadzované na krátkodobé úlohy. Velí jej údajne francúzsky generál.
Viaceré zdroje oboznámené s touto záležitosťou pre RFI povedali, že ako zásterka pre prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine slúži oficiálna misia v Poľsku s názvom Gerfaut. Tá je v Poľsku nasadená od roku 2023 v rámci misie Európskej únie zameranej na vojenskú pomoc Ukrajine a jej úlohou je najmä výcvik ukrajinských dôstojníkov určených na velenie v bojových jednotkách.
Od roku 2023 francúzska armáda vycvičila celkovo 25.000 ukrajinských vojakov, a to vo Francúzsku aj v Poľsku.
RFI pripomína, že prítomnosť na ukrajinskom území zároveň umožňuje francúzskym ozbrojeným silám získavať informácie a praktické skúsenosti z fungovania vojenskej techniky v bojových podmienkach.
Existencia tajnej misie vyvoláva otázky o jej zákonnosti a transparentnosti postupu francúzskej vlády. Podľa francúzskej ústavy musí vláda informovať parlament o vyslaní vojenských síl do zahraničia, a to aj v prípade, že sa priamo nezapájajú do bojov. Francúzski poslanci a senátori však údajne o operácii neboli informovaní. Predseda senátneho výboru pre zahraničné veci, obranu a ozbrojené sily Cédric Perrin (Republikáni) v rozhovore pre RFI upozornil, že vojenskú misiu nemožno jednoducho označiť za utajovanú z bezpečnostných dôvodov, aby sa vláda vyhla ústavnej povinnosti informovať parlament.
AFP pripomína, že vo Francúzsku sa o necelý polrok uskutočnia prezidentské voľby. V nich si voliči vyberú nástupcu prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa profiluje ako stabilný podporovateľ Ukrajiny. Podľa prieskumov je favoritkou volieb hlavná postava Národného združenia Marine Le Penová. Tá v októbri vyhlásila, že v prípade zvolenia plánuje do pol roka ukončiť francúzsku finančnú pomoc Ukrajine.
RFI poznamenáva, že francúzska vláda nikdy nepotvrdila prítomnosť svojich vojakov na území Ukrajiny. Podľa RFI o nej dokonca neinformovala ani parlament.
Misia dostala krycí názov Voľa, čo v ukrajinčine znamená „vôľa“ alebo „sloboda“. Nejde vraj o bojovú misiu; jej úlohou je výcvik ukrajinských vojakov a údržba techniky vrátane húfnic Caesar či stíhačiek Mirage 2000.
Stanica vo svojej správe neuviedla, koľko vojakov sa podieľa na tejto misii, ktorá vraj trvá najmenej od leta tohto roka. Opísala ju ako „ľahkú a flexibilnú“, pričom pozostáva z malých oddielov a tie sú nasadzované na krátkodobé úlohy. Velí jej údajne francúzsky generál.
Viaceré zdroje oboznámené s touto záležitosťou pre RFI povedali, že ako zásterka pre prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine slúži oficiálna misia v Poľsku s názvom Gerfaut. Tá je v Poľsku nasadená od roku 2023 v rámci misie Európskej únie zameranej na vojenskú pomoc Ukrajine a jej úlohou je najmä výcvik ukrajinských dôstojníkov určených na velenie v bojových jednotkách.
Od roku 2023 francúzska armáda vycvičila celkovo 25.000 ukrajinských vojakov, a to vo Francúzsku aj v Poľsku.
RFI pripomína, že prítomnosť na ukrajinskom území zároveň umožňuje francúzskym ozbrojeným silám získavať informácie a praktické skúsenosti z fungovania vojenskej techniky v bojových podmienkach.
Existencia tajnej misie vyvoláva otázky o jej zákonnosti a transparentnosti postupu francúzskej vlády. Podľa francúzskej ústavy musí vláda informovať parlament o vyslaní vojenských síl do zahraničia, a to aj v prípade, že sa priamo nezapájajú do bojov. Francúzski poslanci a senátori však údajne o operácii neboli informovaní. Predseda senátneho výboru pre zahraničné veci, obranu a ozbrojené sily Cédric Perrin (Republikáni) v rozhovore pre RFI upozornil, že vojenskú misiu nemožno jednoducho označiť za utajovanú z bezpečnostných dôvodov, aby sa vláda vyhla ústavnej povinnosti informovať parlament.
AFP pripomína, že vo Francúzsku sa o necelý polrok uskutočnia prezidentské voľby. V nich si voliči vyberú nástupcu prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa profiluje ako stabilný podporovateľ Ukrajiny. Podľa prieskumov je favoritkou volieb hlavná postava Národného združenia Marine Le Penová. Tá v októbri vyhlásila, že v prípade zvolenia plánuje do pol roka ukončiť francúzsku finančnú pomoc Ukrajine.