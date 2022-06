RFI: Macronov blok nemá isté, že vo voľbách získa absolútnu väčšinu

Paríž 17. júna (TASR) - Kampaň pred druhým kolom parlamentných volieb vo Francúzsku vrcholí: lídri politických strán a kandidáti sa v piatok v uliciach miest alebo v médiách snažili osloviť najmä nerozhodnutých voličov.



Od polnoci sa vo Francúzsku začína volebné moratórium, keď sú zakázané všetky politické aktivity. Samotné voľby sa budú konať v nedeľu, informovala rozhlasová stanica RFI.



Posledný predvolebný prieskum verejnej mienky zverejnený v piatok popoludní - dva dni pred druhým kolom volieb - naznačuje, že blok Spolu! (Ensemble!) prezidenta Emmanuela Macrona nemá isté, že v Národnom zhromaždení získa absolútnu väčšinu - 289 poslancov.



Podľa prieskumu inštitútu IFOP-Fiducial pre rozhlasové stanice LCI a Sud Radio by blok Spolu! mohol získať 270 až 300 kresiel.



Najväčšiemu rivalovi "macronistov" - ľavicovému bloku Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) - IFOP predpovedá 160 až 190 poslancov.



Republikáni (LR) a ich centristickí spojenci z Únie demokratov a nezávislých (UDI) by mali byť na treťom mieste s 50 až 70 poslaneckými mandátmi.



Pokiaľ ide o krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN), tomu by podľa prieskumu IFOP malo pripadnúť 25 až 45 kresiel.



Z prieskumu súčasne vyplýva, že v druhom kole hlasovania príde voliť len 47 percent oprávnených voličov.



Kým Macron, ktorý sa vrátil z návštevy Ukrajiny, sa v piatok dovolával "jednoty Francúzska" a nabádal na účasť vo voľbách, vodca NUPES Jean-Luc Mélenchon varoval pred "neporiadkom" v krajine, ak sa voliči v nedeľu jasne nerozhodnú.



Podľa rozhlasovej stanice RFI je jasné, že "macronisti" a "mélenchonisti" budú tvoriť dva hlavné bloky budúceho Národného zhromaždenia, pričom pred voľbami každý z nich varuje pred rizikom, že v prípade víťazstva toho druhého bude parlament neovládateľný.



Premiérka Élisabeth Bornová v piatok na stretnutí so svojimi voličmi v kraji Calvados opäť kritizovala projekt, s ktorým šiel do volieb NUPES, pričom ho označila za nebezpečný pre francúzsku ekonomiku. Upozornila aj na Mélenchonovo nejednoznačné vyjadrovanie sa o hodnotách francúzskej Republiky.



Mélenchon v piatok opäť vyzval potenciálnych voličov NUPES, aby prišli voliť, pričom varoval, že neúčasť na voľbách znamená, že súčasný "chaos (v krajine) bude trvať celé mesiace".



Republikáni sa považujú za pomyselný jazýček na váhach, konštatuje RFI.



"Ak Emmanuel Macron nebude mať (v parlamente) absolútnu väčšinu, pravica sa stane nevyhnutnou a jej úlohou bude podnietiť vládu k reformám, ktoré sú skôr agendou pravice," vysvetlila europoslankyňa Agns Evenová vo vysielaní rozhlasovej stanice RFI.



Líderka RN Marine Le Penová zavŕšila svoju kampaň vo svojom volebnom obvode Pas-de-Calais, kde vyzvala svojich voličov na aktívnu účasť vo voľbách. Súčasne avizovala, že poslanci RN budú v parlamente "bojovní", a vyjadrila nádej, že Macron sa stane "menšinovým prezidentom".



Prieskum Odoxa zverejnený v piatok denníkom Le Figaro ukázal, že 70 percent voličov si neželá, aby mal Macron po nedeľňajšom druhom kole volieb v parlamente väčšinu. To by mohlo vážne skomplikovať Macronove plány v domácej politike, ako je napríklad posunutie veku odchodu do dôchodku na 65 zo 62 rokov.