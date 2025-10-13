Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
RFI: Prezident ušiel z Madagaskaru francúzskym vojenským lietadlom

Vojakov vítajú ľudia, ktorí sa zišli na slávnosti na počesť demonštrantov zabitých počas nedávnych protivládnych protestov v Antananarive na Madagaskare v nedeľu 12. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Ostrovným štátom otriasli protesty, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých ľudí.

Autor TASR
Antananarivo 13. októbra (TASR) - Madagaskarský prezident Andry Rajoelina po týždňoch pretrvávajúcich protestov odletel z krajiny francúzskym vojenským lietadlom, informovali v pondelok francúzske médiá. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA, Reuters, stanice BBC a rozhlasovej stanice RFI.

Na základe dohody s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom odletel Rajoelina v nedeľu z Madagaskaru, uviedla francúzska rozhlasová stanica RFI. Zatiaľ nie je možné jednoznačne potvrdiť, kde sa prezident v súčasnosti nachádza. Podľa niektorých zdrojov francúzske lietadlo mohlo pristáť v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE).

Podľa madagaskarských médií bývalý premiér Christian Ntsay a podnikateľ Mamy Ravatomanga - blízki spojenci prezidenta - odleteli ešte v sobotu večer súkromným lietadlom na Maurícius.

Kancelária prezidenta, ktorá predtým avizovala, že Rajoelina vystúpi s prejavom k národu v pondelok o 19.00 (18.00 SELČ), neodpovedala agentúre Reuters na žiadosť o vyjadrenie.

Demonštranti v pondelok opäť vyšli do ulíc hlavného mesta. Ostrovným štátom otriasli protesty, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých ľudí. Nespokojní občania prostredníctvom demonštrácií žiadajú obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela aj nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.

Demonštrácie vedú prevažne mladí ľudia, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Ich účastníci požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb.

V nedeľu Rajoelinova kancelária odsúdila pokus demonštrantov o prevrat v krajine. Povstalecké vojenské oddiely vyhlásili, že prevzali kontrolu nad pozemnými, vzdušnými a námornými silami krajiny.

Spočiatku pokojné protesty si už vyžiadali najmenej 22 obetí.
