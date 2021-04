RFPI kritizuje rozhodnutie brazílskeho regulátora o Sputniku

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský fond priamych investícií (RFPI) vyjadril údiv v súvislosti s rozhodnutím brazílskeho regulačného úradu Anvisa, ktorý v pondelok zamietol žiadosť niekoľkých federálnych štátov o umožnenie dovozu vakcíny Sputnik V proti novému koronavírusu. Úrad Anvisa to zdôvodnil tým, že nemá dostatok technických údajov potrebných na overenie bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny.



Riaditeľ RFPI Kirill Dmitrijev podľa utorkovej správy agentúry RIA Novosti uviedol, že toto rozhodnutie úradu Anvisa považuje vo veľkej miere za politicky motivované. Zdôraznil, že všetky dokumenty potrebné na registráciu Rusko Brazílii poskytlo.



"Rozhodnutie Anvisy nás prekvapilo," uviedol Dmitrijev a dodal, že keď brazílski špecialisti odchádzali z Ruska, nemali k ruskej vakcíne žiadne negatívne komentáre.



Podľa RIA Novosti Dmitrijev vyhlásil, že rozhodnutie úradu Anvisa o odložení registrácie Sputniku V mohlo byť motivované politickými dôvodmi. Potvrdzujú to podľa neho údaje zo správy amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb, v ktorej sa hovorí o pokusoch tohto rezortu vyvíjať tlak na brazílske úrady a prinútiť ich, aby odmietli nákup ruskej vakcíny.



Dmitrijev pripomenul, že vakcína Sputnik V preukázala svoju účinnosť a regulačné orgány v mnohých krajinách ju schválili.



"Mnohé z pripomienok úradu Anvisa nie sú pravdivé, sú v rozpore s dokumentmi, ktoré im boli poskytnuté, pre nás je to zvláštne," uviedol.



Dodal, že Brazílii boli poskytnuté všetky potrebné dokumenty, aké boli zaslané aj ďalším regulačným orgánom.



Ruská vakcína proti koronavírusom Sputnik V bola schválená už v 60 krajinách s celkovou populáciou asi tri miliardy ľudí, uviedla RIA Novosti. Podľa nej je Sputnik V na druhom mieste na svete, čo sa týka počtu schválení, ktoré dostal od vládnych regulačných úradov.



Účinnosť očkovacej látky Sputnik V bola stanovená na 97,6 percent na základe analýzy údajov o 3,8 miliónoch očkovaných Rusoch. Ide o vyššiu účinnosť, ako boli údaje predtým publikované v lekárskom časopise The Lancet (91,6 percenta), uviedli predtým RFPI a Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vakcínu vyvinul.