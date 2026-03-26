Rheinmetall a firma Indra chystajú spoločný podnik v Španielsku
Rheinmetall a Indra chcú Španielsku dodávať aj obrnené taktické vozidlá a perspektívne aj bojové tanky.
Autor TASR
Düsseldorf/Madrid 26. marca (TASR) - Nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall sa chystá spolupracovať so španielskou technologickou skupinou Indra pri výrobe vojenských nákladných vozidiel a ďalšej techniky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ firmy Rheinmetall Armin Papperger a šéf spoločnosti Indra Ángel Escribano podpísali vo štvrtok v Düsseldorfe memorandum o porozumení. Ďalším krokom má byť založenie spoločného podniku koncom tohto roka, ktorý sa bude uchádzať o objednávku na dodávku 3000 vojenských nákladných vozidiel pre španielsku armádu.
Rheinmetall a Indra chcú Španielsku dodávať aj obrnené taktické vozidlá a perspektívne aj bojové tanky. „Indra je lídrom na trhu v Španielsku a Rheinmetall je lídrom na trhu v Nemecku,“ povedal Papperger. „Chceme spolupracovať pri výrobe vozidiel, satelitov, elektroniky a námornej techniky," dodal. Partnerstvo je pre spoločnosť Indra dobrou príležitosťou na ďalší rast, uviedol Escribano.
Spoločný podnik má mať sídlo v Španielsku, kde má prebiehať aj výroba. „Vytvoríme najmenej 500 až 700 pracovných miest,“ vyjadril sa Papperger a dodal, že počet zamestnancov by sa v budúcnosti mohol zvýšiť.
