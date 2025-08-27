< sekcia Zahraničie
Rheinmetall by mohol vyrábať rakety ATACMS a Hellfire

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. augusta (TASR) - Americký zbrojársky koncern Lockheed Martin chce, aby nemecký Rheinmetall vyrábal rakety typu ATACMS a Hellfire v Nemecku. Správu priniesol nemecký ekonomický týždenník WirtschaftsWoche s odvolaním sa na vyhlásenie manažéra amerického koncernu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Už aktívne diskutujeme o ďalšej výrobe, vrátane rakiet ATACMS a Hellfire,“ uviedol pre WirtschaftsWoche šéf Lockheed Martin pre Európu Dennis Goege. Dodal, že rakety by sa mali produkovať v závode Rheinmetallu v Unterluess v severnom Nemecku.
Oba koncerny v apríli oznámili, že rozšíria svoju spoluprácu nad rámec memoranda o porozumení, ktoré podpísali v roku 2024, pričom americký koncern poskytne technológiu pre strely a rakety a Rheinmetall ich bude vyrábať a predávať v Európe.
Goege tiež uviedol, že ešte sa nestanovil konečný zoznam rakiet, ktoré bude Rheinmetall vyrábať.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte má dnes navštíviť závod v Unterluess spolu s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom a vicekancelárom Larsom Klingbeilom, aby sa zúčastnili na otvorení novej výrobnej linky pre delostreleckú muníciu.
