Rheinmetall chce do roku 2027 zvýšiť tržby na 20 miliárd eur

Düsseldorf 19. novembra (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall si dal za cieľ dosiahnuť v roku 2027 tržby vo výške 20 miliárd eur. Očakáva, že ich podporia väčšie výdavky krajín Európskej únie (EÚ) a NATO na obranu v reakcii na vojnu na Ukrajine. Uviedla to v utorok nemecká spoločnosť v prezentácii ku Dňu kapitálových trhov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa koncernu Rheinmetall existuje aj potenciál dosiahnuť v roku 2027 prevádzkovú maržu vo výške 18 %. Trhový potenciál spoločnosti totiž vzrástol po vstupe do Spojených štátov a vytvorení spoločného podniku s talianskym zbrojárskym gigantom Leonardo.



Rheinmetall odhaduje, že v roku 2024 jeho tržby prvýkrát dosiahnu hranicu približne 10 miliárd eur. Za prvých deväť mesiacov do konca septembra 2024 jeho tržby vzrástli o 36 % na 6,3 miliardy eur.



Rheinmetall, najväčší európsky výrobca munície, podpísal minulý mesiac zmluvu s Leonardom, ktorá by mala desaťnásobne zvýšiť jeho trhový potenciál. A v USA očakáva, že akvizícia Loc Performance, ktorá by sa mala dokončiť na budúci mesiac, až štvornásobne zvýšiť predaj na tomto trhu v nadchádzajúcich rokoch.