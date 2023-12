Rheinmetall chce na Ukrajine začať s výrobou už v roku 2024

Berlín 1. decembra (TASR) — Nemecký koncern Rheinmetall so sídlom v Düsseldorfe chce už v roku 2024 vyrábať na Ukrajine prvé kusy bojovej techniky. V rozhovore pre týždenník WirtschaftsWoche to povedal šéf koncernu Armin Papperger, informoval v piatok web spravodajskej televízie n-tv.



Najneskôr začiatkom budúceho roka očakáva Papperger uzavretie dohody s Ukrajinou o výrobe kolesového obrneného transportéra Fuchs a bojového vozidla pechoty Lynx.



"Po podpísaní zmluvy chceme na Ukrajine približne po šiestich až siedmich mesiacoch vyrobiť prvý kolesový transportér a po dvanástich až 13 mesiacoch prvý Lynx," povedal. V Nemecku už boli na tento účel vyškolení kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny.



Prvých desať vozidiel Lynx sa však už vyrába v Nemecku alebo v Maďarsku v koprodukcii medzi Rheinmetallom a Ukrajinou.



"Po fáze nábehu by sme potom mali byť rýchlo schopní vyrobiť značný počet týchto vozidiel na Ukrajine," konštatoval Papperger.



Papperger vysvetľuje nezvyčajne krátky dodací čas dobrou spoluprácou s Kyjevom. Rheinmetall je už teraz najväčším partnerom ukrajinského obranného priemyslu. Koncern mal v roku 2022 zákazky v hodnote okolo 900 miliónov eur a v roku 2023 ich hodnota stúpla na približne 2,5 miliardy eur.