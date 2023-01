Rheinmetall chce zvýšiť výrobu munície a vyrábať HIMARS-y v Nemecku

Berlín 29. januára (TASR) - Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall je ochotný veľmi výrazne zvýšiť výrobu tankov a delostreleckej munície, aby uspokojil veľký dopyt na Ukrajine a na Západe, a zrejme začne v Nemecku produkovať americké salvové raketomety HIMARS. Pre tlačovú agentúru Reuters to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Armin Papperger. V nedeľu ho citoval ho aj portál britského denníka The Guardian.



Papperger to uviedol niekoľko dní pred tým, ako sa majú šéfovia firiem nemeckého zbrojárskeho priemyslu prvýkrát stretnúť s novým nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom.



Stretnutím chce Pistorius odštartovať rozhovory o tom, ako zrýchliť zaobstarávanie zbraní a ako dlhodobo zvyšovať zásoby munície, pretože po takmer roku dodávania výzbroje na Ukrajinu napadnutú Ruskom sa zásoby nemeckej armády stenčili.



Spoločnosť Rheinmetall vyrába celú škálu zbrojárskych produktov, ale zrejme najviac je známa výrobou kanóna kalibru 120 milimetrov pre tank Leopard 2.



Papperger v interview pre Reuters povedal: "Dokážeme vyrobiť ročne 240.000 kusov tankovej munície (kalibru 120 milimetrov), čo je viac, než celý svet potrebuje."



Rheinmetall rokuje o spolupráci aj s americkou spoločnosťou Lockheed Martin vyrábajúcou vyspelé salvové raketomety HIMARS, ktoré používajú ukrajinskí vojaci, dodal Papperger.