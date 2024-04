Rheinmetall dodá Ukrajine ďalších 20 bojových vozidiel pechoty Marder

Berlín 9. apríla (TASR) - Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall pošle do konca roka Ukrajine ďalších 20 bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder. Oznámil to v utorok samotný Rheinmetall, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Novú zásielku BVP v hodnote desiatok miliónov eur financuje nemecká vláda. Modernizované BVP pochádzajú zo skladových zásob Rheinmetallu a spolu s novo ohlásenou dodávkou zbrojovka pošle Ukrajine od začiatku invázie celkovo 120 vozidiel Marder.



"Táto verzia vozidiel 1A3 Marder, ktorá bola objednaná, obsahuje aj integrované laserové diaľkomery, ktoré umožňujú efektívne a presne odstránenie cieľa," uviedol Rheinmetall.



Nemecká armáda tiež dodala Ukrajine 20 BVP Marder z vlastných zásob.



Bojové vozidlá pechoty Marder boli vyvinuté v 60. rokoch minulého storočia a vyrábali sa do roku 1975. Nemecká armáda ich momentálna nahrádza BVP Puma.



Rheinmetall dodáva Ukrajine aj delostrelecké vybavenie a muníciu. Nemecká zbrojovka tiež plánuje v krajine brániacej sa invázii Ruska otvoriť závod na výrobu munície.