< sekcia Zahraničie
Rheinmetall otvoril najväčší závod na výrobu munície v Európe
Závod v obci Unterlüs na severe Nemecka zaberá plochu 30.000 štvorcových metrov a do roku 2027 bude schopný vyrábať 350.000 kusov delostreleckej munície ročne.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall otvoril v stredu najväčší závod na výrobu munície v Európe. Urobil tak v čase, keď Berlín nalieha na zintenzívnenie zbrojenia v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Závod v obci Unterlüs na severe Nemecka zaberá plochu 30.000 štvorcových metrov a do roku 2027 bude schopný vyrábať 350.000 kusov delostreleckej munície ročne. „Výstavba tejto továrne dokazuje, že Nemecko dokáže konať rýchlo, pokiaľ je to naozaj dôležité,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger v prejave podľa AFP.
„Naša krajina – ako súčasť Európy, ktorá musí prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť viac než kedykoľvek predtým – preberá zodpovednosť,“ zdôraznil Papperger.
Na slávnostnom otvorení podniku sa zúčastnil generálny tajomník NATO Mark Rutte spolu s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom a ministrom financií Larsom Klingbeilom. Berlín sa rozhodol posilniť zbrojenie po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Zbrojenie však urýchlili aj výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa adresované Európe, v ktorých vyzýval, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.
Závod pomôže s vybavením rozsiahlej objednávky munície v hodnote 8,5 miliardy eur, ktorú nemecká vláda zadala v júli 2024. Podnik v Unterlüs už pritom vyrába zbrane a muníciu pre tanky Leopard 2, ktoré používa aj ukrajinská armáda, pripomína AFP.
Závod v obci Unterlüs na severe Nemecka zaberá plochu 30.000 štvorcových metrov a do roku 2027 bude schopný vyrábať 350.000 kusov delostreleckej munície ročne. „Výstavba tejto továrne dokazuje, že Nemecko dokáže konať rýchlo, pokiaľ je to naozaj dôležité,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger v prejave podľa AFP.
„Naša krajina – ako súčasť Európy, ktorá musí prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť viac než kedykoľvek predtým – preberá zodpovednosť,“ zdôraznil Papperger.
Na slávnostnom otvorení podniku sa zúčastnil generálny tajomník NATO Mark Rutte spolu s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom a ministrom financií Larsom Klingbeilom. Berlín sa rozhodol posilniť zbrojenie po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Zbrojenie však urýchlili aj výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa adresované Európe, v ktorých vyzýval, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.
Závod pomôže s vybavením rozsiahlej objednávky munície v hodnote 8,5 miliardy eur, ktorú nemecká vláda zadala v júli 2024. Podnik v Unterlüs už pritom vyrába zbrane a muníciu pre tanky Leopard 2, ktoré používa aj ukrajinská armáda, pripomína AFP.