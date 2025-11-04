< sekcia Zahraničie
Rheinmetall začal v Litve stavať muničnú továreň za 300 miliónov eur
Autor TASR
Vilnius 4. novembra (TASR) — Nemecká zbrojovka Rheinmetall začala v Litve s výstavbou novej továrne na výrobu munície pre ťažké delostrelectvo. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Litovský prezident Gitanas Nausda to v utorok pri príležitosti slávnostného výkopu v mestečku Baisogala ležiacom v strednej Litve označil za najväčšiu investíciu do obrany v dejinách svojej krajiny. „Je to strategický krok zameraný na odstrašenie ako predpoklad mieru,“ povedal.
Rheinmetall plánuje investovať do spoločného podniku s Litvou okolo 300 miliónov eur. Areál továrne bude mať rozlohu zodpovedajúcu viac ako 300 futbalovým ihriskám. Výroba by sa mala začať už na budúci rok, od roku 2027 je naplánované postupné zvyšovanie produkcie.
Očakáva sa, že továreň, ktorá vyrastie na východnom krídle NATO, ročne vyrobí desiatky tisíc delostreleckých granátov kalibru 155 milimetrov a vytvorí približne 150 pracovných miest.
„Nový závod v Litve bude mať strategický význam nielen pre samotnú Litvu, ale aj pre Európu a NATO,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger. Vďaka svojej polohe v blízkosti ruských hraníc je prejavom úzkeho nemecko-litovského partnerstva, dodal.
Litovská vláda a spoločnosť Rheinmetall okrem toho podpísali memorandum o porozumení vo veci vybudovania prevádzky na výrobu streliva. V susednom Lotyšsku firma sídliaca v Düsseldorfe postaví ďalšiu prevádzku na výrobu delostreleckej munície.
V existujúcom spoločnom podniku v litovskej Jonave sa opravujú bojové vozidlá pre nemeckú 45. tankovú brigádu, ďalšie armády NATO a Ukrajinu.
