Ri Jong-ho už nie je severokórejským ministrom zahraničných vecí

Soul 18. januára (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) nahradila svojho ministra zahraničných vecí Ri Jong-hoa. Informovala o tom webová stránka NK News so sídlom v juhokórejskom Soule s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Nahradenie doterajšieho šéfa severokórejskej diplomacie nebolo doposiaľ potvrdené, no podľa článku NK News Pchjongjang plánuje meno jeho nástupcu odhaliť zrejme už budúci štvrtok.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, ktoré má na starosti medzikórejské záležitosti, uviedlo, že ku akejkoľvek zmene postavenia Ri Jong-hoa by sa malo pristupovať obozretne.



Ri Jong-ho, ktorý hovorí plynule po anglicky a študoval na prestížnej univerzite v Pchjongjangu, mnoho rokov zastával pri rokovaniach so Západom viaceré vysoké pozície.



V rokoch 2003-2007 bol severokórejským veľvyslancom v Londýne a pôsobil ako námestník ministra zahraničných vecí, zastupujúci Severnú Kóreu pri šesťstranných rokovaniach o jadrovom programe KĽDR.



Ri Jong-ho sa vlani v septembri nezúčastnil na výročnom stretnutí svetových popredných predstaviteľov na pôde OSN v New Yorku, na ktorom bol prítomný predchádzajúce tri roky (2016 až 2018).