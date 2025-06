Riabkov: Ak sa nezastaví rozširovanie NATO, vojna sa neskončí

Moskva 10. júna (TASR) - Ak sa nezastaví rozširovanie Severoatlantickej aliancie (NATO) smerom na východ, neskončí sa vojna na Ukrajine, povedal v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov a vyzval Spojené štáty, aby „rešpektovali základné záujmy Ruska“. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Moskva často uvádza rozširovanie NATO a možné prijatie Kyjeva do Aliancie ako dôvod svojej invázie na Ukrajinu. Od začiatku vojny vo februári 2022 vstúpili do NATO ďalšie dva štáty, Švédsko a Fínsko, ktoré týmto krokom ukončili svoju desiatky rokov trvajúcu neutralitu. V pobaltských štátoch boli zase na zaistenie ich bezpečnosti rozmiestnené ďalšie jednotky NATO.



Riabkov napriek tomu podľa DPA opäť vyslovil požiadavku zastaviť rozširovanie NATO na východ ako nevyhnutnú podmienku ukončenia vojenského konfliktu na Ukrajine. Podľa jeho slov by išlo o skúšku toho, či majú USA skutočne záujem o zlepšenie vzťahov s Ruskom.



„Na americkej strane sú potrebné praktické kroky na odstránenie príčin zásadných rozporov medzi nami v oblasti bezpečnosti,“ povedal námestník šéfa ruskej diplomacie pre štátnu agentúru TASS. „Rozširovanie NATO je navrchu v zozname týchto príčin. Bez vyriešenia tohto základného a akútneho problému je jednoducho nemožné urovnať súčasný konflikt v euroatlantickom priestore,“ dodal.



Okrem iného odkázal tiež na memorandum z decembra 2021, v ktorom Moskva požadovala zastaviť expanziu NATO a stiahnuť vojská, ktoré sú od roku 1997 umiestnené v nových štátoch Aliancie. Táto požiadavka Moskvy podľa Riabkova naďalej platí. Tvrdí tiež, že stiahnutie približne 10.000 amerických vojakov z východnej Európy by by mohlo „prospieť bezpečnosti celého kontinentu“.