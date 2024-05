Riabkov: Bezpečnostné záruky dané Západu v roku 2021 nie sú aktuálne

Moskva 17. mája (TASR) - Bezpečnostné záruky, ktoré Rusko predložilo Západu v decembri 2021, už nie sú aktuálne, uviedol v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Riabkov pre ruskú tlačovú agentúru TASS, na ktorú sa Reuters odvoláva, tiež povedal, že Moskva už nemá dôveru v NATO. Dodal, že ruské priority v oblasti zaistenia svojej bezpečnosti i tvorby stabilných rámcov sa od decembra 2021 úplne zmenili.



Ruská diplomacia podľa jeho slov pracuje v krízovom režime a sústredí sa na úsilie zaistiť, že napätá situácia neprerastie do rozsiahleho konfliktu. "To, čo sa deje v západnom smere v súčasnosti, je úlohou pre armádu a predstaviteľov silových zložiek, nie pre diplomatov," uviedol.



Rusko 17. decembra 2021 zverejnilo návrhy bezpečnostných zmlúv s NATO a USA a žiadalo urýchlené rokovania s Washingtonom. NATO by podľa nich nesmelo žiadnym novým krajinám povoliť vstup do Severoatlantickej aliancie. Moskva takisto žiadala, aby NATO v postsovietskych krajinách nebudovalo svoje základne.