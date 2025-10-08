< sekcia Zahraničie
Riabkov: Impulz summitu na Aljaške sa vyčerpal
Autor TASR
Moskva 8. októbra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v stredu konštatoval, že silný impulz, ktorý v auguste vygenerovali lídri Ruska a USA na svojom stretnutí v Anchorage na Aljaške, sa do značnej miery vyčerpal. Vinu za to Riabkov pripísal „predovšetkým Európanom“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Žiaľ, musíme priznať, že silný impulz, ktorý sa vygeneroval v Anchorage v prospech dohôd, sa do značnej miery vyčerpal úsilím odporcov a zástancov vojny do posledného Ukrajinca - a tí sú predovšetkým medzi Európanmi,“ povedal Riabkov novinárom v Moskve.
Prezidenti Ruska a USA - Vladimir Putin a Donald Trump - rokovali na vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage na Aljaške 15. augusta. Ich stretnutie trvalo necelé tri hodiny a skončilo bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov.
Trump po rokovaní uviedol, že „mnohé body boli prerokované a niektoré čiastočne dohodnuté“, no pripustil, že k úplnej dohode sa zatiaľ nedospelo. Putin hovoril o porozumení medzi oboma stranami a navrhol pokračovanie dialógu v Moskve.
Mnohí pozorovatelia po summite tvrdili, že už jeho samotné konanie pomohlo Putinovi, keďže sa tým po dlhom období dostal z medzinárodnej izolácie a posilnil svoju pozíciu vo svete. Podľa kritikov mali byť na americko-ruský summit pozvaní aj zástupcovia Ukrajiny a európskych štátov.
