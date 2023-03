Riabkov: Je priskoro na debatu o výmene zadržaného amerického novinára

Moskva 30. marca (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vo štvrtok vyhlásil, že otázka možnej výmeny novinára amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) zadržaného v Rusku pre podozrenie zo špionáže by sa teraz nemala otvárať. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podľa ruských agentúr Riabkov objasnil, že predchádzajúce výmeny medzi Ruskom a USA sa týkali osôb, "ktoré si už odpykávali trest".



Americkým novinárom zadržaným v Rusku pre podozrenie zo špionáže je spravodajca denníka WSJ Evan Gershkovich. Zadržali ho agenti Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Jekaterinburgu.



Gershkovich, "konajúc podľa pokynov americkej strany, zbieral informácie o aktivitách jedného z podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu", uviedlam FSB. Údajne to boli informácie, ktorú sú predmetom štátneho tajomstva.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu vyhlásil, že americký novinár bol prichytený pri čine.



Americký denník The Wall Street Journal vo štvrtok "dôrazne poprel" obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považuje za "dôveryhodného a lojálneho". V súvislosti s bezpečnosťou Gershkovicha vyjadril "hlboké znepokojenie".



Americký reportér plynule hovorí po rusky, v minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.



Ak bude Gershkovich usvedčený z trestného činu špionáže, hrozí mu až 20 ročné väzenie.