< sekcia Zahraničie
Riabkov: Ministri USA a Ruska spolu budú čoskoro telefonovať
Predstavitelia Moskvy a Washingtonu budú podľa Riabkova v najbližších dňoch hovoriť s cieľom pripraviť summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina.
Autor TASR
Moskva/Washington 20. októbra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov bude v najbližšej dobe telefonovať so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom, informovala v pondelok ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na Lavrovovho námestníka Sergeja Riabkova. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Predstavitelia Moskvy a Washingtonu budú podľa Rjabkova v najbližších dňoch hovoriť s cieľom pripraviť summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina. O tomto summite lídri oboch krajín hovorili minulý týždeň počas spoločného telefonátu.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí bližšie nešpecifikoval termín telefonátu. „Toto sa blíži. Je to otázka, ktorá je na rozdiel od osobného kontaktu v pokročilejšom štádiu schvaľovania,“ povedal Rjabkov novinárom. V súčasnosti nie je jasné, kde a kedy sa uskutoční stretnutie medzi Lavrovom a Rubiom.
Ministri budú podľa Riabkova diskutovať o bilaterálnych témach v súvislosti so vzájomnými vzťahmi medzi krajinami, vrátane ekonomických tém.
Predstavitelia Moskvy a Washingtonu budú podľa Rjabkova v najbližších dňoch hovoriť s cieľom pripraviť summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina. O tomto summite lídri oboch krajín hovorili minulý týždeň počas spoločného telefonátu.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí bližšie nešpecifikoval termín telefonátu. „Toto sa blíži. Je to otázka, ktorá je na rozdiel od osobného kontaktu v pokročilejšom štádiu schvaľovania,“ povedal Rjabkov novinárom. V súčasnosti nie je jasné, kde a kedy sa uskutoční stretnutie medzi Lavrovom a Rubiom.
Ministri budú podľa Riabkova diskutovať o bilaterálnych témach v súvislosti so vzájomnými vzťahmi medzi krajinami, vrátane ekonomických tém.