Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Zahraničie

Riabkov: Ministri USA a Ruska spolu budú čoskoro telefonovať

.
Na archívnej snímke Sergej Riabkov Foto: TASR

Predstavitelia Moskvy a Washingtonu budú podľa Riabkova v najbližších dňoch hovoriť s cieľom pripraviť summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina.

Autor TASR
Moskva/Washington 20. októbra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov bude v najbližšej dobe telefonovať so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom, informovala v pondelok ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na Lavrovovho námestníka Sergeja Riabkova. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Predstavitelia Moskvy a Washingtonu budú podľa Rjabkova v najbližších dňoch hovoriť s cieľom pripraviť summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina. O tomto summite lídri oboch krajín hovorili minulý týždeň počas spoločného telefonátu.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí bližšie nešpecifikoval termín telefonátu. „Toto sa blíži. Je to otázka, ktorá je na rozdiel od osobného kontaktu v pokročilejšom štádiu schvaľovania,“ povedal Rjabkov novinárom. V súčasnosti nie je jasné, kde a kedy sa uskutoční stretnutie medzi Lavrovom a Rubiom.

Ministri budú podľa Riabkova diskutovať o bilaterálnych témach v súvislosti so vzájomnými vzťahmi medzi krajinami, vrátane ekonomických tém.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí