< sekcia Zahraničie
Riabkov: Na rokovaniach Ruska s USA o Ukrajine badať pomalý pokrok
Riabkov opäť zopakoval, že Rusku dočasné prímerie nestačí.
Autor TASR
Moskva 22. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok uviedol, že Rusko a USA zaznamenávajú v rokovaniach o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine „pomalý pokrok“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Dodal, že Moskva je pripravená pokročiť v rokovaniach v rámci parametrov stanovených prezidentmi Ruska a USA - Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom - na ich stretnutí v Anchorage na Aljaške v auguste 2025. Podľa Riabkova rámce rokovaní, ktoré stanovili lídri, zostávajú plne relevantné, čo potvrdili aj nedávne kontakty s americkou administratívou.
Riabkov uviedol, že rokovania „sprevádzajú mimoriadne škodlivé a zlomyseľné pokusy vplyvnej skupiny štátov torpédovať toto úsilie a vykoľajiť diplomatický proces“. Ruský diplomat vyzval americkú administratívu, aby sa proti takýmto pokusom aktívne postavila.
Toto Riabkovovo vyjadrenie sa objavilo po víkendových rozhovoroch v Miami v americkom štáte Florida, ktoré nedokázali prelomiť patovú situáciu. Svojich vyjednávačov na tieto separátne rokovania s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom vyslali Rusko aj Ukrajina.
Riabkov opäť zopakoval, že Rusku dočasné prímerie nestačí. Naopak, zasadzuje sa za trvalé zastavenie bojov, ktoré by zahŕňalo „odstránenie prvotných príčin konfliktu na Ukrajine“.
Dodal, že Moskva je pripravená pokročiť v rokovaniach v rámci parametrov stanovených prezidentmi Ruska a USA - Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom - na ich stretnutí v Anchorage na Aljaške v auguste 2025. Podľa Riabkova rámce rokovaní, ktoré stanovili lídri, zostávajú plne relevantné, čo potvrdili aj nedávne kontakty s americkou administratívou.
Riabkov uviedol, že rokovania „sprevádzajú mimoriadne škodlivé a zlomyseľné pokusy vplyvnej skupiny štátov torpédovať toto úsilie a vykoľajiť diplomatický proces“. Ruský diplomat vyzval americkú administratívu, aby sa proti takýmto pokusom aktívne postavila.
Toto Riabkovovo vyjadrenie sa objavilo po víkendových rozhovoroch v Miami v americkom štáte Florida, ktoré nedokázali prelomiť patovú situáciu. Svojich vyjednávačov na tieto separátne rokovania s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom vyslali Rusko aj Ukrajina.
Riabkov opäť zopakoval, že Rusku dočasné prímerie nestačí. Naopak, zasadzuje sa za trvalé zastavenie bojov, ktoré by zahŕňalo „odstránenie prvotných príčin konfliktu na Ukrajine“.