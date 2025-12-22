Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Riabkov: Na rokovaniach Ruska s USA o Ukrajine badať pomalý pokrok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Riabkov opäť zopakoval, že Rusku dočasné prímerie nestačí.

Autor TASR
Moskva 22. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok uviedol, že Rusko a USA zaznamenávajú v rokovaniach o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine „pomalý pokrok“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Dodal, že Moskva je pripravená pokročiť v rokovaniach v rámci parametrov stanovených prezidentmi Ruska a USA - Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom - na ich stretnutí v Anchorage na Aljaške v auguste 2025. Podľa Riabkova rámce rokovaní, ktoré stanovili lídri, zostávajú plne relevantné, čo potvrdili aj nedávne kontakty s americkou administratívou.

Riabkov uviedol, že rokovania „sprevádzajú mimoriadne škodlivé a zlomyseľné pokusy vplyvnej skupiny štátov torpédovať toto úsilie a vykoľajiť diplomatický proces“. Ruský diplomat vyzval americkú administratívu, aby sa proti takýmto pokusom aktívne postavila.

Toto Riabkovovo vyjadrenie sa objavilo po víkendových rozhovoroch v Miami v americkom štáte Florida, ktoré nedokázali prelomiť patovú situáciu. Svojich vyjednávačov na tieto separátne rokovania s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom vyslali Rusko aj Ukrajina.

Riabkov opäť zopakoval, že Rusku dočasné prímerie nestačí. Naopak, zasadzuje sa za trvalé zastavenie bojov, ktoré by zahŕňalo „odstránenie prvotných príčin konfliktu na Ukrajine“.
