Riabkov: O výmene Gershkovicha bude možné vyjednávať až po súde

Moskva 13. apríla (TASR) - O výmene novinára amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha bude možné uvažovať až po jeho súdnom procese. V rozhovore pre ruskú agentúru TASS to podľa agentúry AP uviedol námestník ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Riabkov.



Rozhovory o možnej výmene by sa mohli uskutočniť prostredníctvom osobitného kanála, ktorý na takéto účely vytvorili ruské a americké tajné služby, dodal Riabkov.



"Máme pracovný kanál, ktorý sa v minulosti používal na dosiahnutie konkrétnych dohôd, a tieto dohody boli splnené," pripomenul Riabkov a poznamenal, že nie je potrebné zapojenie žiadnej tretej krajiny.



Zdôraznil však, že Moskva bude o prípadnej výmene väzňov rokovať až po vynesení rozsudku súdu v prípade špionáže, z ktorej je 31-ročný Gershkovich obvinený. Takisto kritizoval, že WSJ sa každý deň snaží "eskalovať túto tému".



Doplnil, že výmenu kohokoľvek možno zvažovať až po tom, ako súd vynesie verdikt o konkrétnom obvinení. Zároveň nepovažuje za správne stavať na rovnakú úroveň prípad obvineného Gershkovicha a kauzu odsúdeného amerického občana Paula Whelana.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila Gershkovichovo zadržanie v Jekaterinburgu 30. marca pre podozrenie zo špionáže.



Podľa FSB zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. V Rusku mu za to hrozí až 20 rokov väzenia. Momentálne je vyšetrovacej väzbe vo vääznici Lefortovo v Moskve.



Ministerstvo zahraničných vecí USA deklarovalo, že novinár WSJ je v Rusku zadržiavaný nezákonne. Podľa hovorcu americkej diplomacie Vedanta Patela na stratégii na Gershkovichovo prepustenie pracuje už niekoľko amerických vládnych agentúr.