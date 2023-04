Rusko: Označenie zadržania novinára z WSJ za nezákonné nič neznamená

Moskva 12. apríla (TASR) — Vyjadrenie predstaviteľov Spojených štátov, ktorí označili zadržanie amerického novinára Evana Gershkovicha z denníka Wall Street Journal (WSJ) za nezákonné, pre Rusko nič neznamenajú a nezmenia ani jeho prístup k tomuto prípadu. V stredu to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Moskva podľa Riabkova zvažuje, že Gershkovichovi umožní prístup k americkým konzulárnym službám. Novinár má totiž od svojho zadržania len minimálny kontakt so svojimi právnikmi. Riabkov však zdôraznil, že Moskva "nebude tolerovať pokusy o vyvíjanie tlaku na Rusko a nezáleží na tom, aký štatút dajú tejto osobe (Gershkovichovi) vo Washingtone. Budeme konať v súlade s našimi vnútornými potrebami, normami a zákonmi, ktoré sa na takúto situáciu vzťahujú, nič viac".



Riabkov minulý týždeň americkej veľvyslankyni v Rusku Lynne Tracyovej povedal, že "celý rozruch okolo tohto prípadu, ktorý rozdúchavajú Spojené štáty s cieľom zatlačiť na ruské úrady a súdy, je zbytočný a nemá zmysel". Zároveň poukázal na "závažnosť obvinení" proti Gershkovichovi, ktorého ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala 29. marca v Jekaterinburgu. Údajne sa tam snažil získať utajované informácie o podniku vojensko-priemyselného komplexu. Vo vyšetrovacej väzbe má podľa súdu zostať do 29. mája. Hrozí mu až 20-ročné väzenie.



Redakcia WSJ "dôrazne poprela" obvinenia vznesené FSB a požiadala o okamžité prepustenie svojho reportéra. Prezident Spojených štátov Joe Biden označil obvinenia voči novinárovi za "smiešne" a vyzval na jeho prepustenie, k čomu sa pripojil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Agentúra AFP pripomenula, že 31-ročný Gershkovich je od rozpadu Sovietskeho zväzu pravdepodobne prvým zahraničným novinárom, ktorý bol v Rusku zatknutý pre podozrenie zo špionáže.