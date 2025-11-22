< sekcia Zahraničie
Riabkov: Potenciálne stretnutie Putin-Trump je na programe
Reuters pripomína, že Trump a Purin v auguste rokovali na Aljaške, avšak ich stretnutie neprinieslo žiadne dohody v súvislosti s vyriešením vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 22. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore zverejnenom v sobotu povedal, že možnosť ďalšieho stretnutia medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom je na programe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Nič by som nevylúčil,“ povedal Riabkov v rozhovore pre magazín International Affairs. „Pokračuje hľadanie cesty vpred,“ vyhlásil. Kontakty medzi USA a Ruskom podľa neho neboli pozastavené a kanály na dialóg naďalej fungujú.
Reuters pripomína, že Trump a Purin v auguste rokovali na Aljaške, avšak ich stretnutie neprinieslo žiadne dohody v súvislosti s vyriešením vojny na Ukrajine, ktorú Rusko začalo inváziou na územie susednej krajiny vo februári 2022.
Šéf Bieleho domu v októbri oznámil, že sa znova stretne so šéfom Kremľa, tentokrát v Budapešti. Trump však niekoľko dní na to uviedol, že plánované stretnutie s Putinom bolo zrušené. Naznačil však, že k rokovaniu s ruským prezidentom by mohlo dôjsť v budúcnosti.
„Pracujeme priebežne. Máme dobre zavedené formáty a kanály. Nie všetky tieto kanály sú viditeľné alebo počuteľné, nie všetky sa musia verejne diskutovať, ale faktom je, že všetko funguje,“ tvrdí Riabkov. Pokrok v nadviazaní dialógu medzi Ruskom a USA označil za pôsobivý.
Námestník šéfa diplomacie sa vyjadril aj k možnosti trojstranného stretnutia s predstaviteľmi Číny a Spojených štátov o jadrovej stabilite. Tvrdí, že Moskva nemá zámer tlačiť Peking k takémuto stretnutiu. „Pre Čínu nemáme žiadne otázky vo veci kontroly zbrojenia a strategickej stability,“ povedal a dodal, že Rusko neobdržalo žiadne formálne návrhy od USA na takéto stretnutie. Trump podľa Reuters vyjadril záujem o zapojenie Číny do snáh o zníženie počtu jadrových zbraní spolu s Ruskom a USA. Minulý mesiac uviedol, že Putin načrtol možnosť bilaterálnej jadrovej deeskalácie a že do tohto úsilia by sa mohla zapojiť aj Čína.
„Nič by som nevylúčil,“ povedal Riabkov v rozhovore pre magazín International Affairs. „Pokračuje hľadanie cesty vpred,“ vyhlásil. Kontakty medzi USA a Ruskom podľa neho neboli pozastavené a kanály na dialóg naďalej fungujú.
Reuters pripomína, že Trump a Purin v auguste rokovali na Aljaške, avšak ich stretnutie neprinieslo žiadne dohody v súvislosti s vyriešením vojny na Ukrajine, ktorú Rusko začalo inváziou na územie susednej krajiny vo februári 2022.
Šéf Bieleho domu v októbri oznámil, že sa znova stretne so šéfom Kremľa, tentokrát v Budapešti. Trump však niekoľko dní na to uviedol, že plánované stretnutie s Putinom bolo zrušené. Naznačil však, že k rokovaniu s ruským prezidentom by mohlo dôjsť v budúcnosti.
„Pracujeme priebežne. Máme dobre zavedené formáty a kanály. Nie všetky tieto kanály sú viditeľné alebo počuteľné, nie všetky sa musia verejne diskutovať, ale faktom je, že všetko funguje,“ tvrdí Riabkov. Pokrok v nadviazaní dialógu medzi Ruskom a USA označil za pôsobivý.
Námestník šéfa diplomacie sa vyjadril aj k možnosti trojstranného stretnutia s predstaviteľmi Číny a Spojených štátov o jadrovej stabilite. Tvrdí, že Moskva nemá zámer tlačiť Peking k takémuto stretnutiu. „Pre Čínu nemáme žiadne otázky vo veci kontroly zbrojenia a strategickej stability,“ povedal a dodal, že Rusko neobdržalo žiadne formálne návrhy od USA na takéto stretnutie. Trump podľa Reuters vyjadril záujem o zapojenie Číny do snáh o zníženie počtu jadrových zbraní spolu s Ruskom a USA. Minulý mesiac uviedol, že Putin načrtol možnosť bilaterálnej jadrovej deeskalácie a že do tohto úsilia by sa mohla zapojiť aj Čína.